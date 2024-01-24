24 Ocak Çarşamba SAKARYA KAYNARCA elektrik kesintisi: KAYNARCA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
SAKARYA KAYNARCA ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KAYNARCA'de 24 Ocak Çarşamba günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte KAYNARCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
SAKARYA KAYNARCA ilçesinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KAYNARCA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KAYNARCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KAYNARCA ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIRLIK, BİRLİK mahallelerinde 4008, 4009, KARPUZLAR, KESKEKLER, KEŞKEKLER, KEŞKEKLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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