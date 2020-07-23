24 saat kesintisiz uçabilen ilk güneş enerjili uçak üretildi

23 Temmuz 2020 Perşembe, 10:12

Evrim Ağacı'nda yer alan habere göre, Solar Impulse ekibinin başında dünyanın etrafını balonla dolaşan ilk insan olan Bertrand Piccard ile mühendis ve girişimci André Borschberg var. Bu ikili uçağı ve önümüzdeki yıl yapılması planlanan dünyanın çevresini dolaşma yolculuğunun neleri kapsadığını anlatmak için yapılan tanıtımda hazır bulundu. Uçuşun büyük bölümü kara üzerinde olacak ki bu da uçağın koşulların elverişli olduğu her zaman iniş yapabileceği anlamına geliyor. Böylece iki pilot yürüttükleri görevleri kendi aralarında değiştirebilecek ve ihtiyaç duyulan malzemeler kabin içerisine yüklenebilecek.

Ama uçağın Atlantik ve Pasifiği de geçmesi gerekecek. Solar Impulse 2’nin azami hızının saatte sadece 140 km olduğu ve uzun süreler boyunca bu hızdan çok daha yavaş uçacağı dikkate alındığında Atlantik ve Pasifik geçişlerinin beş gün süreceği tahmin ediliyor.

Uçuş, dikkatlice düzenlenmiş bir uçuş planı gerektirecek. Gündüzleri tam güç koşulları altında, uçak 17.5 beygirlik dört motorunu tam hızda kullanıp irtifa kazanıp pillerini tamamen şarj edecek. Geceleri ise motorlar pillerin gücünü çok daha yavaş bir hızda kullanacak ve Solar Impulse 2 zamanla deniz seviyesine yakın irtifalara süzülecek ardından ise bir sonraki gündüz zamanı yeniden tırmanışa geçecek.

Geceleri uygulanacak güç tasarrufu sonucu uçağın 24 saatlik periyotta kullandığı ortalama güç sadece 15 beygir olacak. Neyse ki bu güç yüzde 97 verimli motorlarda kullanılacak, böylece gücün çok küçük bir kısmı kaybedilecek.