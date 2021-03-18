25 bin kişiyi dolandırdılar! Aralarında ünlüler de var

18 Mart 2021 Perşembe, 14:41

Muğla merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Samsun, Kayseri, Niğde, Bilecik olmak üzere, 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Türkiye genelinde aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 25 bin kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini çalan ve bu bilgileri "dark net" ve "deep web" gibi illegal alanlarda sattıkları belirlenen dolandırıcılık şebekesinden gözaltına alınan 18 kişiden 11'i Datça Adliyesine sevk edildi.

ÜNLÜLERİ DE DOLANDIRMIŞLAR

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Datça Cumhuriyet Başsavcılığı yönetiminde Muğla merkezli 9 ilde siber suç dolandırıcılığı ile ilgili suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt kapsamında; bilişim ve banka sistemleri aracılığı ile nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Türkiye genelinde 25 bin kişinin banka ve kredi kartı bilgilerini, oltalama (phishing) yöntemi ile yasa dışı ele geçirdikleri ve sattıkları, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişinin kişisel verilerini hukuka aykırı bir şekilde paylaştıkları ve bu yöntemlerle menfaat temin ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan 18 şüpheliden yaşı küçük olan 7'si serbest bırakıldı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 11 zanlı Datça Adliyesine götürüldü.