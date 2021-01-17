25. İstanbul Tiyatro Festivali'ne yerli proje başvuruları başladı

17 Ocak 2021 Pazar, 09:10

?İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2004’ten bu yana gerçekleştirilen, bu yıl 25’incisi kasım ayında düzenlenecek İstanbul Tiyatro Festivali’ne yerli proje başvuru süreci başladı.

Türkiye’den profesyonel topluluk ve sanatçıların festivalde prömiyer yapacak projeleri için son başvuru tarihi 15 Mart.

Başvurularda tema sınırlaması bulunmasa da festival, son yıllarda tüm dünyanın gündeminde olan “iklim krizi”, “kadın ve kadına şiddet” konularına da dikkat çekmeyi hedefliyor.

15 Ocak–15 Mart 2021 tarihleri arasında sadece internet üzerinden yapılabilecek başvurularla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru formu festivalin resmi internet sayfasıtiyatro.iksv.org’da yer alıyor.

Başvuru Koşulları: