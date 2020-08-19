25. Nürnberg Türkiye Almanya Film Festivali’nden özel gösterim

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 12:55

Koronavirüs pandemisi yüzünden iptal edilen etkinliklerden biri de bu yıl 25.si düzenlenecek olan Nürnberg Türkiye Almanya Film Festivali olmuştu. Normalde 20-29 Mart tarihlerinde düzenlenmesi planlanan pandeminin başlamasıyla birlikte iptal edilen ilk etkinliklerden biriydi.

Festival gelecek yıl kaldığı yerden devam edecek ama bu yıl da halen devam etmekte olan Nürnberg Yaz Geceleri Festivali’nde konuk olarak yer alacak. Festivalin seçkisinden iki film 20 ve 21 Ağustos geceleri açık hava gösteriminde izleyiciyle buluşacak. Ayrıca "Kanak Attack" filminin gösterimine filmin başrol oyuncusu Luk Piyes de katılacak.











Nürnberg Türkiye Almanya Festivali’nde bu yıl yarışması planlanan Onur Ünlü imzalı “Topal Şükran’ın Maceraları” ile festivalin geçmiş yıllardaki seçkisinden Lars Becker imzalı “Kanak Attack” Nürnberg Yaz Geceleri Festivali için seçilen iki yapım oldu.



