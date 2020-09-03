25 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu

Kayseri'de Sadullah Pınar (25) isimli genç, ailesiyle yaşadığı evde ölü bulundu.

(DHA)
03 Eylül 2020 Perşembe, 14:55
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Olay, Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler mahallesi Sarmaşık Sokaktaki 2 katlı binanın son katında meydana geldi. Odasında Sadullah Pınar'ı hareketsiz halde bulan ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Pınar'ın öldüğünü belirledi. Akciğer hastası olduğu öğrenilen Pınar'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


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