25 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu

03 Eylül 2020 Perşembe, 14:55

Olay, Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler mahallesi Sarmaşık Sokaktaki 2 katlı binanın son katında meydana geldi. Odasında Sadullah Pınar'ı hareketsiz halde bulan ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Pınar'ın öldüğünü belirledi. Akciğer hastası olduğu öğrenilen Pınar'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.