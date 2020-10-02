25 yıldır yürüyorlar!
Mersin’de 25 yıldır düzenli olarak yürüyüş, spor, doğa ve kültür gezileri yapan “Grup Zafer” üyeleri, sadece sabah yürüyüşlerinin toplamında, dünyanın etrafında bir tur dönmüş kadar yürüdüler.
Grup üyelerinin yurdundan farklı yerlerindeki spor organizasyonlarına katılmaktan arkeoloji gezilerine kadar birçok faaliyeti 25 yıldır sürdürdüğünü ifade eden Dr. Galip Kırıcı, “25 yıldır hiç ara vermeden yaptığımız etkinliklerin başında sabah yürüyüşleri geliyor.
Günde ortalama 12 kilometre yürüyoruz. Haftada 36 kilometre eder. Ayda 400 kilometreye yakın yapıyor. Yılda 2 bin küsur kilometre yapıyor. 25 yıldır yürüyoruz. Dünyanın etrafını 42 bin kilometre olarak hesap edersek, dünyanın etrafını bir defa döndük, ikinci turu dönüyoruz” dedi.
Doktordan muhasebeciye, berberden ev hanımına kadar her meslekten insanın buluştuğu Grup Zafer, yürüme rekorunu artırmaya devam ederken sosyal sorumluluk çalışmalarına da devam ediyor. Grup üyeleri son olarak yürüyüş yaptıkları orman içi parkurdaki atıkları topladı.
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