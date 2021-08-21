256 milyon dolar değerinde... 'Güzel Kız' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov’a ait 256 milyon dolar değerindeki ’Dilbar’ isimli süper yat, İstanbul Boğazı’ndan geçti.

(DHA)
21 Ağustos 2021 Cumartesi, 11:26
256 milyon dolar değerinde... 'Güzel Kız' İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Özbekistan asıllı Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov'a ait 256 milyon dolar değerindeki 'Güzel Kız' anlamına gelen 'Dilbar' isimli süper yat, Karadeniz'den giriş yapıp İstanbul Boğazı'ndan geçti. 

256 milyon dolar değerindeki süper yatta, 80 mürettebat görev yapıyor. Helikopter pisti ve 3 bin 800 metrekarelik yaşam alanı bulunan 156 metre uzunluğundaki yatta misafirlerin ağırlanabildiği 20 lüks süit de var. Dilbar, 26 Temmuz'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılmıştı.


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