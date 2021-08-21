256 milyon dolar değerinde... 'Güzel Kız' İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov’a ait 256 milyon dolar değerindeki ’Dilbar’ isimli süper yat, İstanbul Boğazı’ndan geçti.
Özbekistan asıllı Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov'a ait 256 milyon dolar değerindeki 'Güzel Kız' anlamına gelen 'Dilbar' isimli süper yat, Karadeniz'den giriş yapıp İstanbul Boğazı'ndan geçti.
256 milyon dolar değerindeki süper yatta, 80 mürettebat görev yapıyor. Helikopter pisti ve 3 bin 800 metrekarelik yaşam alanı bulunan 156 metre uzunluğundaki yatta misafirlerin ağırlanabildiği 20 lüks süit de var. Dilbar, 26 Temmuz'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılmıştı.
Video Haberler
- İstanbul'da evde yılan paniği
- Sosyal medya daire 16 İbrahim Kaya'yı konuşuyor
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
- Denizin dibinde buldular... “Görünce şaşırdım
- Fatih'te kavga cinayetle bitti! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a sert 'avluda küfür' tepkisi
- 'Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak'
- Ünlü gazeteci yaşamını yitirdi
- İYİ Partili Buğra Kavuncu'ya saldırı
- Kavuncu'nun koruması neden kaldırıldı?
- Erdoğan'ın kullandığı cihazı açıkladı!
- Taliban'dan korkunç infaz
- Partisi AKP ve ortağı MHP'den kötü haber
- HES uygulamasında yeni dönem
- Erdoğan, İnci'yi Boğaziçi'ne rektör olarak atadı