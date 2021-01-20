26. Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri’nin televizyon adayları açıklandı

20 Ocak 2021 Çarşamba, 09:20

"The Crown"

Broadcast Film Eleştirmenleri Birliği'nin 1995 yılından beri her yıl düzenlediği Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri (Critics' Choice Awards) bu yıl 26. kez sahiplerini bulacak.

Adayların iki parça halinde açıklanacağı ödüllerde, televizyon kategorilerinde yarışacak diziler duyuruldu. Film kategorilerinde yarışacak adaylar ise 8 Şubat'ta açıklanacak.

Netflix dramaları "The Crown" ve "Ozark", bu yıl televizyon tarafından en çok adaylık alan yapımlar oldu.

Her iki dizi de pazartesi günü açıklanan adaylık listesinde en iyi dram da dahil olmak üzere altışar adaylık kazandı.

Netflix, bu dizilerle birlikte toplam 26 adaylıkla ilk sırada, HBO ise 22 adaylıkla ile ikinci sırada yer aldı.

26. Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri, 7 Mart 2021'de düzenlenecek ödül töreniyle sahiplerini bulacak.

"Ozark"

İşte adaylar:

En İyi Drama

“Better Call Saul” (AMC)

“The Crown” (Netflix)

“The Good Fight” (CBS All Access)

“Lovecraft Country” (HBO)

“The Mandalorian” (Disney Plus)

“Ozark” (Netflix)

“Perry Mason” (HBO)

“This Is Us” (NBC)

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

Christine Baranski – “The Good Fight” (CBS All Access)

Olivia Colman – “The Crown” (Netflix)

Emma Corrin – “The Crown” (Netflix)

Claire Danes – “Homeland” (Showtime)

Laura Linney – “Ozark” (Netflix)

Jurnee Smollett – “Lovecraft Country” (HBO)

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

Jason Bateman – “Ozark” (Netflix)

Sterling K. Brown – “This Is Us” (NBC)

Jonathan Majors – “Lovecraft Country” (HBO)

Josh O’Connor – “The Crown” (Netflix)

Bob Odenkirk – “Better Call Saul” (AMC)

Matthew Rhys – “Perry Mason” (HBO)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama)

Jonathan Banks – “Better Call Saul” (AMC)

Justin Hartley – “This Is Us” (NBC)

John Lithgow – “Perry Mason” (HBO)

Tobias Menzies – “The Crown” (Netflix)

Tom Pelphrey – “Ozark” (Netflix)

Michael K. Williams – “Lovecraft Country” (HBO)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama)

Gillian Anderson – “The Crown” (Netflix)

Cynthia Erivo – “The Outsider” (HBO)

Julia Garner – “Ozark” (Netflix)

Janet McTeer – “Ozark” (Netflix)

Wunmi Mosaku – “Lovecraft Country” (HBO)

Rhea Seehorn – “Better Call Saul” (AMC)

En İyi Dizi (Komedi)

“Better Things” (FX)

“The Flight Attendant” (HBO Max)

“Mom” (CBS)

“Pen15” (Hulu)

“Ramy” (Hulu)

“Schitt’s Creek” (Pop TV)

“Ted Lasso” (Apple TV Plus)

“What We Do in the Shadows” (FX)

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)

Pamela Adlon – “Better Things” (FX)

Christina Applegate – “Dead to Me” (Netflix)

Kaley Cuoco – “The Flight Attendant” (HBO Max)

Natasia Demetriou – “What We Do in the Shadows” (FX)

Catherine O’Hara – “Schitt’s Creek” (Pop TV)

Issa Rae – “Insecure” (HBO)

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)

Hank Azaria – “Brockmire” (IFC)

Matt Berry – “What We Do in the Shadows” (FX)

Nicholas Hoult – “The Great” (Hulu)

Eugene Levy – “Schitt’s Creek” (Pop TV)

Jason Sudeikis – “Ted Lasso” (Apple TV Plus)

Ramy Youssef – “Ramy” (Hulu)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi)

Lecy Goranson – “The Conners” (ABC)

Rita Moreno – “One Day at a Time” (Pop TV)

Annie Murphy – “Schitt’s Creek” (Pop TV)

Ashley Park – “Emily in Paris” (Netflix)

Jaime Pressly – “Mom” (CBS)

Hannah Waddingham – “Ted Lasso” (Apple TV Plus)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi)

William Fichtner – “Mom” (CBS)

Harvey Guillén – “What We Do in the Shadows” (FX)

Daniel Levy – “Schitt’s Creek” (Pop TV)

Alex Newell – “Zoey’s Extraordinary Playlist” (NBC)

Mark Proksch – “What We Do in the Shadows” (FX)

Andrew Rannells – “Black Monday” (Showtime)

En İyi Mini Dizi

“I May Destroy You” (HBO)

“Mrs. America” (FX)

“Normal People” (Hulu)

“The Plot Against America” (HBO)

“The Queen’s Gambit” (Netflix)

“Small Axe” (Amazon Studios)

“The Undoing” (HBO)

“Unorthodox” (Netflix)

TV Filmi

“Bad Education” (HBO)

“Between the World and Me” (HBO)

“The Clark Sisters: First Ladies of Gospel” (Lifetime)

“Hamilton” (Disney Plus)

“Sylvie’s Love” (Amazon Prime Video)

“What the Constitution Means to Me” (Amazon Prime Video)

En İyi Kadın Oyuncu ( Mini Dizi ya da TV Filmi)

Cate Blanchett – “Mrs. America” (FX)

Michaela Coel – “I May Destroy You” (HBO)

Daisy Edgar-Jones – “Normal People” (Hulu)

Shira Haas – “Unorthodox” (Netflix)

Anya Taylor-Joy – “The Queen’s Gambit” (Netflix)

Tessa Thompson – “Sylvie’s Love” (Amazon Prime Video)

En İyi Erkek Oyuncu ( Mini Dizi ya da TV Filmi)

John Boyega – “Small Axe” (Amazon Prime Video)

Hugh Grant – “The Undoing” (HBO)

Paul Mescal – “Normal People” (Hulu)

Chris Rock – “Fargo” (FX)

Mark Ruffalo – “I Know This Much is True” (HBO)

Morgan Spector – “The Plot Against America” (HBO)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mini Dizi ya da TV Filmi)

Uzo Aduba – “Mrs. America” (FX)

Betsy Brandt – “Soulmates” (AMC)

Marielle Heller – “The Queen’s Gambit” (Netflix)

Margo Martindale – “Mrs. America” (FX)

Winona Ryder – “The Plot Against America” (HBO)

Tracey Ullman – “Mrs. America” (FX)

En İYi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mini Dizi ya da TV Filmi)

Daveed Diggs – “The Good Lord Bird” (Showtime)

Joshua Caleb Johnson – “The Good Lord Bird” (Showtime)

Dylan McDermott – “Hollywood” (Netflix)

Donald Sutherland – “The Undoing” (HBO)

Glynn Turman – “Fargo” (FX)

John Turturro – “The Plot Against America” (HBO)

Talk Show

“Desus & Mero” (Showtime)

“Full Frontal with Samantha Bee” (TBS)

“The Kelly Clarkson Show” (Syndicated)

“Late Night with Seth Meyers” (NBC)

“The Late Show with Stephen Colbert” (CBS)

“Red Table Talk” (Facebook Watch)

Komedi Programı

“Fortune Feimster: Sweet & Salty” (Netflix)

“Hannah Gadsby: Douglas” (Netflix)

“Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill” (Netflix)

“Marc Maron: End Times Fun” (Netflix)

“Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia” (Netflix)

“Patton Oswalt: I Love Everything” (Netflix)

En İyi Dizi (Kısa Form)

“The Andy Cohen Diaries” (Quibi)

“Better Call Saul: Ethics Training with Kim Wexler” (AMC)

“Mapleworth Murders” (Quibi)

“Nikki Fre$h” (Quibi)

“Reno 911!” (Quibi)

“Tooning Out the News” (CBS All Access)