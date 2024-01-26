26 Ocak Cuma DÜZCE AKÇAKOCA elektrik kesintisi: AKÇAKOCA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:16

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:16

DÜZCE AKÇAKOCA ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında AKÇAKOCA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte AKÇAKOCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

AKÇAKOCA ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde MELIH, MELİH SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde ARABACI, EDILLI. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ, OSMANİYE, YENI, YENİ mahallelerinde BAHADIR YALÇIN, BAHADIR YALÇIN CD., BAYTAR AHMET SK., BAYTAR SK., BEGONYA SK., GÖDE SK., HÜSEYİN YANMAZ CD., KAYA, KAYA SK., KESME SK., KETMENLI, KETMENLİ CD., KİRAZ SK., NEHIR, NEHİR SK., ÖZGE SK., SARICA, SARICA SK., SOĞUK PINAR CD., ŞAHİNKAYA SK., ÜÇDERE SK., YÜCE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTUNÇAY, DEREKÖY, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, SUBAŞI, TEPEKÖY mahallelerinde ALTUNÇAY, ALTUNÇAY KÖYÜ YOLU, ALTUNÇAY KÜME EVLER, DEREKÖY, DEREKÖY İÇ YOLU, DEREKÖY KÖYÜ YOLU, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, DÜZCE/AKÇAKOCA YOLU, SUBASI, SUBAŞI KÖYÜ YOLU, TEPEKÖY, TEPEKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.