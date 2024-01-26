26 Ocak Cuma DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:17

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:17

DÜZCE ilinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde MELIH, MELİH SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde ARABACI, EDILLI. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ, OSMANİYE, YENI, YENİ mahallelerinde BAHADIR YALÇIN, BAHADIR YALÇIN CD., BAYTAR AHMET SK., BAYTAR SK., BEGONYA SK., GÖDE SK., HÜSEYİN YANMAZ CD., KAYA, KAYA SK., KESME SK., KETMENLI, KETMENLİ CD., KİRAZ SK., NEHIR, NEHİR SK., ÖZGE SK., SARICA, SARICA SK., SOĞUK PINAR CD., ŞAHİNKAYA SK., ÜÇDERE SK., YÜCE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTUNÇAY, DEREKÖY, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, SUBAŞI, TEPEKÖY mahallelerinde ALTUNÇAY, ALTUNÇAY KÖYÜ YOLU, ALTUNÇAY KÜME EVLER, DEREKÖY, DEREKÖY İÇ YOLU, DEREKÖY KÖYÜ YOLU, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, DÜZCE/AKÇAKOCA YOLU, SUBASI, SUBAŞI KÖYÜ YOLU, TEPEKÖY, TEPEKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 26 Ocak Cuma 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELBAHÇE, NALBANTOĞLU, SALLAR, ŞEREFİYE, YUKARI YAHYALAR mahallelerinde 1.BAHÇELİEVLER CD., 101. SK., 4556. SK., 4557. SK., 4560. BULVAR, 4566., 4752., 4773., 4773. SK., 4775. SK., 4779. SK., 71. SK., ÇEVRE YOLU, RASİM BETİR PAŞA BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Ocak Cuma 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SOGUKPINAR, SOĞUKPINAR mahallelerinde 5331., DEDELER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YEŞİLKÖY mahallelerinde 302 SK., 304 SK., BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Ocak Cuma 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YEŞİLKÖY mahallelerinde 101 CD., 305 SK., 306 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI, YAHYALAR mahallelerinde 2335. SK., 2336., 2336. SK., 2400., 5012., 5020., 5117., 5152., 5163., BULUT SK., ZAHID KEVSERI, ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANLI MÜCAVIR, DOĞANLI, DOĞANLI MÜCAVİR-DOĞANLI, MUNCURLU MÜCAVIR, MUNCURLU MÜCAVİR, N KENDISI, YEŞİLÇAM, YEŞİLÇAM MÜCAVİR-YEŞİLÇAM mahallelerinde 11020., 120., 9204., 9211, 9211., 9237., 9251., 9252., AKSU SK., DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, KÖY, KÖY SK., MELİKE SK., MERKEZ DOĞANLI KÖY SOKAĞI, MERKEZ YEŞİLÇAM KÖY SOKAĞI, MUNCURLU PARKI İÇİ YOLU, MUNCURLU ŞAPSI SK., YEŞİLÇAM KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇELE, DARIYERİMENGENCİK, FATIH, FINDIKLI, GÜNEY, KARAÇALI, SIMSIR, ŞİMŞİR mahallelerinde 1 SK., 10 SK., 108., 113. SK., 2. SANAYİ SITESİ KÜME EVLER, 203., 209., 25., 28 SK., 3 SK., 3. SANAYİ SİTESİ SK., 30 SK., 30., 4 SK., 4. SANAYİ ÇARŞISI KÜME EVLER, 4. SANAYİ SİTESİ SK., 41 SK., 41. SK., 42 SK., 42. SK., 43 SK., 44 SK., 45 SK., 45., 46 SK., 46., 46. SK., 47 SK., 47. SK., 48 SK., 48., 48. SK., 49 SK., 49., 5. SANAYİ SK. KÜME EVLER, 50 SK., 51 SK., 51. SK., 6 SK., 66., 7 SK., 7., 72., 8 SK., 9 SK., AKASYA SK., ANADOLU OTOYOLU KAYNAŞLI BAĞLA, ASAR SK., BATI, BATI SK., CUMHURİYET CD., DIKMEN, DİKMEN SK., DOGAN, DOĞAN SK., DOĞU SK., DÜZCE, DÜZCE CD., FAZILET, FAZİLET SK., FINDIK SK., FINDIKLI, GEYIK, GÜNEY, GÜVERCİN SK., KARACA SK., KARTAL SK., KAYADELEN SK., KAYNASLI BAGLANTISI, KÖYÜN KENDİSİ KÖY SOKAĞI, NARİN SK., OKUL, OKUL SK., PETEKLI, PETEKLİ SK., SAGLAM, SAĞLAM SK., SERHAT SK., ŞEKERCİ SK., TERZİLER SK., TURNA SK., VİLLA SK., YÖRÜKLERKÖYÜYOLU, ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Ocak Cuma 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMIKEBIR, CAMİKEBİR, KİREMİTOCAĞI, KÜLTÜR mahallelerinde 721., 733., 733. SK., 734. SK., 735. SK., CELAL NALBANTOĞLU SK., GÜN, GÜN SK., GÜNEY SK., İSTANBUL CD., KONURALP SK., KUYUMCUZADE, KUYUMCUZADE BULVAR, MURAT REİS SK., MURATBEY, MURATBEY SK., PALACI AHMET SK., UZUNMUSTAFA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELEN, DOĞANCILAR, HACIYERİ, HOCATMAN mahallelerinde BELEN, HACIYERİ KÖYÜ YOLU, HOCATMAN KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI, REDİFLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, AŞAĞI, AYDINYAYLA, BEKİRLER, ÇIRNIK, ÇİFTLİK, ÇUKURÖREN, DOĞANLAR, GAZİLER, HEBELER, KARAKAŞ, KÖSELER, KÖYÜN KENDİSİ, MEHMETKÖY, MELEN KIYISI, MENGEN, MERKEZ, N KENDISI, ORTA, RESULLER, VAYISLAR, YAĞCILAR, YAYLATEPE, YOĞUNPELİT, YUKARI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, AKSAKLAR KÖYÜ YOLU, ALAPLI YIĞLICA YOLU, arsaklar iç yolu, ASAGI, ATATÜRK CD., AYDINYAYLA, AYDINYAYLA KÖYÜ YOLU, BEKİRLER KÖYÜ YOLU, ÇIFTLIK, ÇIRNIK, ÇİFTLİKKÖY KÖYÜ YOLU, ÇUKURÖREN KÖYÜ YOLU, DOĞANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANLAR KÖYÜ YOLU, GAZILER, GAZİLER KÖYÜ YOLU, HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, HACILAR KÖYÜ YOLU, HOCAKÖY İÇ YOLU, HOCAKÖY KÖYÜ YOLU, KARAKAŞ KÖYÜ YOLU, KÖSELER, KÖSELER KÖYÜ YOLU, KÖSELER KÜME EVLER, MEHMETKÖY, MELEN KIYISI, MENGEN, MENGEN KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÜME EVLER, ORTA, RESULLER, VAYISLAR, YAGCILAR, YAĞCILAR KÖYÜ YOLU, YAYLATEPE KÖYÜ YOLU, YOGUNPELIT, YOĞUNPELİT KÖYÜ YOLU, YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 26 Ocak Cuma 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde 8., ATMACA, ATMACA SK., AVLAYAN SK., ERBAS, ERBAŞ SK., ISTIKLAL, KIBAR, KİBAR SK., POYRAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 26 Ocak Cuma 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 EVLER, ŞİMŞİR mahallelerinde 28 EVLER, YÖRÜKLER KÖYÜ YOLU SK., YÖRÜKLERKÖYÜYOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACI, ISLAHIYE MÜCAVIR, KÖYÜN KENDİSİ mahallelerinde 715., ADAPAZARI BOLU YOLU, ÇİLİMLİ CD., D 100 KARAYOLU, DÖNGELLİ KÖYÜ YOLU, DÜZCE ANKARA YOLU, ISLAHIYE DORÜS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 26 Ocak Cuma 10:50-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACI, TOPÇULAR mahallelerinde 601., AK SK., CAMİ CD., ÇILIMLI, ÇILIMLI KUZEY, ÇİLİMLİ GÜNEY CD., ÇİLİMLİ KUZEY CD., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ELMALI, ELMALI SK., OKUL CD., PARK İÇİ YOLU, YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SELAMLAR mahallelerinde 706. SK., BAGDAT, BAGDAT1, GÜMÜŞOVA CUMAYERİ DEVLET HASTA, SEHIT SEHABETTIN ARSLAN, ŞEHİT ŞEHABETTİN ARSLAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.