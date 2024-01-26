26 Ocak Cuma DÜZCE YIĞILCA elektrik kesintisi: YIĞILCA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:17

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:17

DÜZCE YIĞILCA ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında YIĞILCA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte YIĞILCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

YIĞILCA ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELEN, DOĞANCILAR, HACIYERİ, HOCATMAN mahallelerinde BELEN, HACIYERİ KÖYÜ YOLU, HOCATMAN KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI, REDİFLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, AŞAĞI, AYDINYAYLA, BEKİRLER, ÇIRNIK, ÇİFTLİK, ÇUKURÖREN, DOĞANLAR, GAZİLER, HEBELER, KARAKAŞ, KÖSELER, KÖYÜN KENDİSİ, MEHMETKÖY, MELEN KIYISI, MENGEN, MERKEZ, N KENDISI, ORTA, RESULLER, VAYISLAR, YAĞCILAR, YAYLATEPE, YOĞUNPELİT, YUKARI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, AKSAKLAR KÖYÜ YOLU, ALAPLI YIĞLICA YOLU, arsaklar iç yolu, ASAGI, ATATÜRK CD., AYDINYAYLA, AYDINYAYLA KÖYÜ YOLU, BEKİRLER KÖYÜ YOLU, ÇIFTLIK, ÇIRNIK, ÇİFTLİKKÖY KÖYÜ YOLU, ÇUKURÖREN KÖYÜ YOLU, DOĞANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANLAR KÖYÜ YOLU, GAZILER, GAZİLER KÖYÜ YOLU, HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, HACILAR KÖYÜ YOLU, HOCAKÖY İÇ YOLU, HOCAKÖY KÖYÜ YOLU, KARAKAŞ KÖYÜ YOLU, KÖSELER, KÖSELER KÖYÜ YOLU, KÖSELER KÜME EVLER, MEHMETKÖY, MELEN KIYISI, MENGEN, MENGEN KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÜME EVLER, ORTA, RESULLER, VAYISLAR, YAGCILAR, YAĞCILAR KÖYÜ YOLU, YAYLATEPE KÖYÜ YOLU, YOGUNPELIT, YOĞUNPELİT KÖYÜ YOLU, YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.