26 Ocak Cuma İSTANBUL BAHÇELİEVLER elektrik kesintisi: BAHÇELİEVLER ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. BAHÇELİEVLER'de 26 Ocak Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte BAHÇELİEVLER mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BAHÇELİEVLER ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BAHÇELİEVLER mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AĞAÇ, BEYLER, DERE 1, DUMAN, DÖNER, ESKİ EDİRNE YOLU, ESRA, GÖKÇE 1, HANIM, KANDİL, NURLU 1, SEYRAN, SEYİR, UZUNGÖL, ŞEFKAT sk / YENİBOSNA MERKEZ mah ESKİ EDİRNE YOLU, VOLKAN 1, ÇEŞME 3 sk bölgelerinde 26/01/2024 10:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 26/01/2024 12:00:00 - 26/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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