26 Ocak Cuma İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE elektrik kesintisi: BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. BÜYÜKÇEKMECE'de 26 Ocak Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte BÜYÜKÇEKMECE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BÜYÜKÇEKMECE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BÜYÜKÇEKMECE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-DİZDARİYE mah BAŞÇAVUŞ, D-100 KARAYOLU, ENDER, ENVERPAŞA, FİLİZ 2, HEDİYE, KAYIKHANE, KERVANSARAY, KUMSALLAR, PAZAR, SEÇKİN, YELKEN, YURT, ÇINAR 1 sk / FATİH mah RIZA KÜÇÜKOĞLUPAŞA sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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