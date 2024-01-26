26 Ocak Cuma İSTANBUL EYÜPSULTAN elektrik kesintisi: EYÜPSULTAN ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:11

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:11

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında EYÜPSULTAN ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte EYÜPSULTAN mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah ATATÜRK, ELMA, GÜZELYAYLA, KIR YOKUŞU, PAŞA, TEKİN sk / GÜZELTEPE mah MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 26/01/2024 00:05:00 - 26/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.FULYA, 1.ÇEŞME, 3.GÜL, 6.LALE, BALMUMCU, BÜLBÜLDERE, GÜNBATIMI, KARYAĞDI, KERİMAĞA, ZEYNEP HATUN, İDRİS, İDRİS KÖŞKÜ sk / İSLAMBEY mah 3.LEYLAK, VEDAT TEK, YAHYA GALİPBEY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah BÜLBÜLDERE, GÜZELYOL, YAHYA GALİPBEY, ÇEŞME ÜSTÜ, ÇEŞME ÜSTÜ ARA, ÇUKURTARLA, ÇUKURTARLA ALTI sk / PAZARİÇİ mah 1. ÇEŞME, 3. GÜL, AÇIK, AĞAÇLI, BÜLBÜLDERE, DEHA, GÜLİZAR, GÜZİDE ÇIKMAZI, ORDU, SERİNCE, TOPRAK, ÇALIŞKAN, İDRİS KÖŞKÜ, ŞEHİT TAMER VARDAR sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1366. sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.FULYA, 2.MENEKŞE, 2.NEŞE, 2.ÇIRÇIR ÇIKMAZI, 6.LALE, AHMET HAŞİM, BAĞİÇİ, BAŞARAN, BES. HAFIZ YUSUF EFENDİ, BESTEKAR TAHİRAĞA, ECDAT, ESENEVLER, ORDU, SAYFİYE, ZİYA OSMAN SABA, ŞİRİN sk / SİLAHTARAĞA mah KEMAL REİS sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah AÇIK, BAHAR, BALIKÇI, DEFNE, ECDAT, GAYE, HALİÇ, HAZAN, ORDU, SAADET, SERİNCE, ÇALIŞKAN, ŞEHİT TAMER VARDAR sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah GAZİOSMANPAŞA, SELİN sk / KARADOLAP mah 2.YASEMİN, 2.ZÜMRÜT, 2.ÇİĞDEM, 3.YILDIZ, 3.ŞAHİN, ARKA, ASMALI, ATLAS, AYDIN, AYÇİÇEK, BAHAR, DİREK, FİLİZ, GAZİOSMANPAŞA, GÜLİN, KIZILTUNÇ, KUDRET, KUMRU MERDİVEN, MARTI, NAMIK KEMAL, ORTAOKUL, SÜMBÜL, TANYERİ MERDİVEN, VARDAR, ÇEKİRDEK, ŞENÇALAR sk bölgelerinde 26/01/2024 09:30:00 - 26/01/2024 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.