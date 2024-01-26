26 Ocak Cuma İSTANBUL FATİH elektrik kesintisi: FATİH ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:11

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:11

İSTANBUL FATİH ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında FATİH ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte FATİH mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah BESTEKAR BASRİ sk / RÜSTEMPAŞA mah BALIK PAZARI KAPISI, ERZAK AMBARI, HASIRCILAR, KALÇIN, KETENCİLER, MARPUÇÇULAR, SABUNCUHANI, TAHMİS sk / SÜLEYMANİYE mah AĞIZLIKÇI, UZUNÇARŞI sk / TAHTAKALE mah CÖMERTTÜRK, FINDIKÇILAR, HASIRCILAR, SABUNCUHANI, TAHMİS, TAHMİS ÇIKMAZI, TAHTAKALE, TOMRUK, UZUNÇARŞI, YAVAŞÇA ŞAHİN sk bölgelerinde 26/01/2024 00:00:00 - 26/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah MERCAN CAMİİ ÇIKMAZI, MERCAN HANI ÇIKMAZI, MÜHÜRDAR EMİNPAŞA, YAĞLIKÇILAR, ÇADIRCILAR, ŞEKER AHMETPAŞA sk / MERCAN mah MERCAN, MÜHÜRDAR EMİNPAŞA, ÖRÜCÜLER KAPISI, ŞEKER AHMETPAŞA sk / TAYA HATUN mah MERCAN CAMİİ ÇIKMAZI, TIĞCILAR, ÖRÜCÜLER KAPISI sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALAY KÖŞKÜ, HACI BEŞİR TEKKESİ ÇIKMAZI, HÜKÜMET KONAĞI, ZEYNEPSULTAN CAMİİ sk / CANKURTARAN mah ALEMDAR sk / HOCAPAŞA mah ALEMDAR, DARÜSSAADE, EBUSSUUD, ERDOĞAN sk bölgelerinde 26/01/2024 12:00:00 - 26/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.