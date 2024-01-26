26 Ocak Cuma İSTANBUL GÜNGÖREN elektrik kesintisi: GÜNGÖREN ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İSTANBUL GÜNGÖREN ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. GÜNGÖREN'de 26 Ocak Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte GÜNGÖREN mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL GÜNGÖREN ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GÜNGÖREN ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GÜNGÖREN mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce -ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah sk / TOZKOPARAN mah sk bölgelerinde 26/01/2024 00:00:00 - 26/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah MEHMETÇİK, MERA sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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