26 Ocak Cuma İSTANBUL KAĞITHANE elektrik kesintisi: KAĞITHANE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İSTANBUL KAĞITHANE ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KAĞITHANE'de 26 Ocak Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte KAĞITHANE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL KAĞITHANE ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KAĞITHANE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KAĞITHANE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ABDÜLGAZİ, ALAGÖZ, ALAKOÇ, AYDOS, AYDOĞAN, BERCESTE, BEYÖZÜ, DARIVERDİ, EKİN, ERTAN, GÜLBAŞAK, GÜLDİBİ, GÜLYAZI, GÜNBAŞI, GÜNGÖREN, GÜNTEPE, HİCRET, KARACA, KARAKOL, NACİBEY ÇIKMAZI, NURSİMA, SONGÜL, SUNA, UÇANKUŞ, YAVUZTÜRK, YAŞAYANLAR, YENİHAN, YURTBEY, ÇELEBİ, ÖZTEKİN, ÖZTOPRAK sk bölgelerinde 26/01/2024 00:00:00 - 26/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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