26 Ocak Cuma İSTANBUL SİLİVRİ elektrik kesintisi: SİLİVRİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:11

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:11

İSTANBUL SİLİVRİ ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SİLİVRİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SİLİVRİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALDENİZ, ALGÜR, ALPERENLER, BEYPAZARI, CAHİT ARF, DEMİRKENT ÇIKMAZI, DOMANİÇ, ERGEÇ, ERTUĞRULGAZİ, ESİNTİ, ETİMESGUT, FATİH, GENÇOSMAN, GEYLANİ, GÖLYAKA, GÖRENEK, GÜLCAN, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜNYÜZÜ, GÜRHAN, GÜÇLÜKONAK, HIZIRREİS, HULUSİ ÇIKMAZI, HÜSUMET ÇIKMAZI, HİKMET, HİSARCIK, IŞILAY ÇIKMAZI, KAHTA, KALECİK, KIRKAHVESİ, KONURALP, MEDENİYET, MURADİYE, MURATPAŞA, MUSA, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, MİHALGAZİ, NİKSAR, PAZARLAR, SULUSARAY, SİVRİHİSAR, ULUEREN, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YEGANE, ZİLE, ÇANAKKALE, ÇATALPINAR, ÇAVDARHİSAR, ÖZALP, İZZET, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 1 KASIM, 7005., BALCA, SİLİVRİ GAZİTEPE, ŞEHİT BAHATTİN ERİŞEN sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALBENİ, BAĞDAT, CAHİT ARF, ERASLAN, FERİT, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, KÜÇÜKMARMARA, LÜTFÜ VARDAR, MEHPARE, MEMDUHOĞLU, PİRİ REİS, ZENAN, ÇEŞMİNAZ, İZZET sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah SANATSEVER, ULUŞAHİN, UĞUR BIÇAKER, YENGİ sk / KURFALLI mah EMİR KÜLAL, TARLA ÇIKMAZI, UĞUR BIÇAKER sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN ÇANTA mah sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FENER mah GÖKUN,AKŞEMSEDDİN CADDESİ bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ARAÇ, BEKİR SITKI SAY, DİZDAR sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah GÜLÇİN ÇİFTLİĞİ sk / YOLÇATI mah ANADERE, BABA, BAHAR, DARENDE ÇIKMAZI, DARÜŞŞAFAKA, DARÜŞŞİFA, DAVUTPAŞA, DEĞİRMEN, GELEVRİ TEPESİ ÇIKMAZI, HAVUZLAR, HAŞHAŞ, KARLAMA, KAVAKLIZADE, KOZALAK, KUŞLUK, MONDROS, MUHAREBE, OKUSUN, YAPAĞCA, ÇEŞNİ, ÖZDERE, ÜSKÜP sk / ÇELTİK mah DEĞİRMEN, DOKUZLUK, KAMELYA, MEŞELİK, MUHAREBE, TAŞÇI, ULAŞIM, YEMİŞ, ZİVERBEY, ÇANTA, İHTİYAÇ, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah İbrişim,sadi, sk bölgelerinde 26/01/2024 10:00:00 - 26/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ERTUĞRULBEY sk / FEVZİPAŞA mah CENGİZ, DOĞANAY, HÜNKAR, KETEN, KUŞAK, NAMIK KEMAL, SELİMİYE, YUSUF ZİYA KAYA, ÇAYBAŞI, İSMAİL HAKKI BİLGİÇ sk / ÇELTİK mah İSKENDERİYE sk / İSMETPAŞA mah GAZİ RECEP ASLANTÜRK, METE, NAMIK KEMAL, UZAY, YÖRÜK, ÇOBANYILDIZI, İRİS, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 26/01/2024 13:00:00 - 26/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.