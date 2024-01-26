26 Ocak Cuma İSTANBUL ŞİŞLİ elektrik kesintisi: ŞİŞLİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:11

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:11

İSTANBUL ŞİŞLİ ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ŞİŞLİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ŞİŞLİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE mah SALKIM, SİNOPLU ŞEHİT CEMAL, VALİ KONAĞI sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.