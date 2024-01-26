26 Ocak Cuma İZMİR KONAK elektrik kesintisi: KONAK ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:12

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:12

İZMİR KONAK ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KONAK ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KONAK mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-26 2024-01-26 00:00:00.000-2024-01-26 06:00:00.000 saatleri arasında KONAK; MİLLİ KÜTÜPHANE CD., 847. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 00:00:00.000-2024-01-26 06:00:00.000 saatleri arasında KONAK MH.; 846. SK., 846. SK., 848. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 00:00:00.000-2024-01-26 06:00:00.000 saatleri arasında FEVZİ PAŞA; , 442. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 00:00:00.000-2024-01-26 06:00:00.000 saatleri arasında FEVZİ PAŞA MH.; 847. SK., 847/1. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında CENGİZ TOPEL MH.; 1185/41. SK., 1185/42. SK., GAZİLER CD., 1186. SK., 1186/13. SK., 1186/18. SK., 1186/19. SK., GAZİLER CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında HALKAPINAR; , İSİMSİZ74, İSİMSİZ3 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında HALKAPINAR MH.; 1004. SK., 1201/1. SK., 1202/2. SK., 1202/3. SK., 1202/4. SK., 1203/1. SK., 1203/3. SK., 1203/7. SK., 1443. SK., 1490. SK., AĞUSTOS 17. SK., 1082. SK., 1201/1. SK., 1203/12. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında MERSİNLİ; , 1201. SK., 1201/1. SK., 1202/2. SK., , FATİH, İSİMSİZ67, , ŞEHİTLER CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında MERSİNLİ MH.; GAZİLER CD., GAZİLER CD., 2821. SK., 2823/1. SK., 1579. SK., 1579/1. SK., 1580/1. SK., EMRAH ORTAKAYA PARKI İÇİ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında ATAMER; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında ATAMER MH.; 2581. SK., 2583. SK., 2583/1. SK., 2589. SK., 2590. SK., 2591. SK., 2592. SK., 2593. SK., 2594. SK., 2595. SK., 2596. SK., 2597. SK., 2602. SK., 2603. SK., 2604. SK., 2605. SK., 2606. SK., 2608. SK., 2609. SK., 2609/1. SK., 2610. SK., 2611. SK., 2612. SK., 2613. SK., 2614. SK., 2614/1. SK., ARI CD., SAMSUN CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında MİLLET; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında MİLLET MH.; 2535. SK., 2536. SK., 2537. SK., 2543. SK., 2543/1. SK., 2547. SK., 2558. SK., 2559. SK., 2563. SK., 2565. SK., 2567. SK., 2572. SK., 2573. SK., 2574. SK., 2575. SK., 2576. SK., 2584. SK., 2589. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında MURAT; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında MURAT MH.; 2442. SK., 2510. SK., 2511. SK., 2512. SK., 2514. SK., 2515. SK., 2516. SK., 2517. SK., 2517/1. SK., 2518. SK., 2519. SK., 2520. SK., 2521. SK., 2523. SK., 2524. SK., 2525. SK., 2526. SK., 2589. SK., 2589/1. SK., 2589/2. SK., 2590. SK., 2590/2. SK., 2598. SK., 2599. SK., 2777. SK., 2778. SK., ADEM YAVUZ CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında GÜNEY; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 13:00:00.000 saatleri arasında YENİDOĞAN; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 13:00:00.000 saatleri arasında YENİDOĞAN MH.; 1137. SK., 1138. SK., 1138/1. SK., 1139. SK., 1195. SK., 1196. SK., 1197. SK., 1198. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 14:00:00.000 saatleri arasında GÖZTEPE; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 14:00:00.000 saatleri arasında GÖZTEPE MH.; 116. SK., 81. SK., 84. SK., 85. SK., 86. SK., 87. SK., 88. SK., 91. SK., 94. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır