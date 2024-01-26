26 Ocak Cuma İZMİR SELÇUK elektrik kesintisi: SELÇUK ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İZMİR SELÇUK ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. SELÇUK'de 26 Ocak Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte SELÇUK mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İZMİR SELÇUK ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SELÇUK ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SELÇUK mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 17:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET; İSİMSİZ1, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ17, İSİMSİZ24, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, TAVŞAN TEPE, TAVŞANTEPE MEVKİİ, , , İSİMSİZ14, elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 17:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET MH.; SANAYİ ACARLAR MEVKİİ elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-26 2024-01-26 09:30:00.000-2024-01-26 17:00:00.000 saatleri arasında ATATÜRK; elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-26 2024-01-26 09:30:00.000-2024-01-26 17:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET; elektrik kesintisi yaşancaktır
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