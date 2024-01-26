26 Ocak Cuma MANİSA KÖPRÜBAŞI elektrik kesintisi: KÖPRÜBAŞI ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:13

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:13

MANİSA KÖPRÜBAŞI ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KÖPRÜBAŞI ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KÖPRÜBAŞI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 14:00:00.000 saatleri arasında BORLU; KULALI, PATİKA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 14:00:00.000 saatleri arasında KULALI; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 14:00:00.000 saatleri arasında KULALI MH.; KULALI, KULALI KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır