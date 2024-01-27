27 Ocak Cumartesi DÜZCE CUMAYERİ elektrik kesintisi: CUMAYERİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:39

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:39

DÜZCE CUMAYERİ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında CUMAYERİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte CUMAYERİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

CUMAYERİ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde 19., 20., 21., 67. SK., ATATÜRK BULVAR, CUMHURIYET, EROL SK., KILIÇ, METİN SK., MUALLİM SK., ÖZBEK SK., ÖZKAN SK., ÖZTÜRK, ÖZTÜRK SK., PİRDAL SK., ŞEHİR MEYDAN, ŞEHİT TURGUT DUMAN CD., YAVUZ SK., YAYLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA, YENI, YENİ mahallelerinde 204. SK., CAN SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ÇOLAK SK., SEHIT MESUT KIROGLU, ŞEHİT MESUT KIROĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRIK, ÇEVRİK, YENİ mahallelerinde ESNAF SK., HÜRRIYET, KÜLTÜR SK., MÜDERRİS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRIK, ÇEVRİK mahallelerinde TRAFO, TRAFO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEHMET AKİF, ORTA mahallelerinde 230. SK., 70., 80., BAKIRCILAR SK., ÖZ, YAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 14:20-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRIK mahallelerinde 172. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.