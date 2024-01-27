27 Ocak Cumartesi İSTANBUL ŞİŞLİ elektrik kesintisi: ŞİŞLİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:30

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:30

İSTANBUL ŞİŞLİ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ŞİŞLİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ŞİŞLİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BARUTHANE, BİLEZİKÇİ, DERE 2, DOLAPDERE, ERGENEKON, EŞREF EFENDİ, POYRAZ, SEYMEN sk / CUMHURİYET mah ERGENEKON, SAKSI sk / ERGENEKON mah DOLAPDERE, HALASKARGAZİ, KAYA HATUN, POYRAZ, YUNUSBEY sk / ESKİŞEHİR mah DOLAPDERE sk bölgelerinde 27/01/2024 09:00:00 - 27/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.