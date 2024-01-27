27 Ocak Cumartesi İZMİR BAYINDIR elektrik kesintisi: BAYINDIR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:34

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:34

İZMİR BAYINDIR ilçesinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BAYINDIR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BAYINDIR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında ELİFLİ; , İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında FIRINLI; , İSİMSİZ30, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, , İSİMSİZ22 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında YEŞİLOVA; , İSİMSİZ19, İSİMSİZ31, İSİMSİZ49 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında YEŞİLOVA MH.; KÖY İÇİ YOL elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında FATİH; , İSİMSİZ114, İSİMSİZ116, İSİMSİZ127, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında FATİH MH.; ARAPKİRLİ, OVA YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında FIRINLI MH.; FURUNLU YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında SADIKPAŞA; İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında TOKATBAŞI; , İSİMSİZ18, İSİMSİZ21, İSİMSİZ23 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında TOKATBAŞI MH.; OVA YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında YAKACIK; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında YUSUFLU; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:30:00.000-2024-01-27 16:30:00.000 saatleri arasında SÖĞÜTÖREN; , İSİMSİZ14, İSİMSİZ7 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:30:00.000-2024-01-27 16:30:00.000 saatleri arasında SÖĞÜTÖREN MH.; SÖĞÜTÖREN KÖYÜ, SÖĞÜTÖREN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır