27 Ocak Cumartesi İZMİR BORNOVA elektrik kesintisi: BORNOVA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:34

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:34

İZMİR BORNOVA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BORNOVA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BORNOVA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında KOŞUKAVAK; KAMİL TUNCA BLV. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında KOŞUKAVAK MH.; 4240. SK., 4240/1. SK., 4240/2. SK., ABDİ İPEKÇİ CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında YEŞİLOVA; 4139. SK., ABDİ İPEKÇİ CD., KAMİL TUNCA BLV. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında YEŞİLOVA MH.; 4139/2. SK., 4139/3. SK., 4141. SK., KAMİL TUNCA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında EGEMENLİK MH.; 6096/3. SK., 6133/1. SK., 6133/2 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 13:00:00.000 saatleri arasında ERZENE; , 130. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 13:00:00.000 saatleri arasında ERZENE MH.; 130/5. SK., 130/6. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 14:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında KAVAKLIDERE; , ANKARA, EYLÜL, EYLÜL SK., KAVAK SK., KAVAKLIDERE CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 14:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında KAVAKLIDERE MH.; CEMRE, ÇITAK, ÇITAK SK., DERE SK., DERYA, EYLÜL, KAVAKLIDERE, KEKİK, ÖZEN elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 14:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında YEŞİLÇAM; KAVAKLIDERE CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 14:00:00.000-2024-01-27 18:00:00.000 saatleri arasında DOĞANLAR; , elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 14:00:00.000-2024-01-27 18:00:00.000 saatleri arasında DOĞANLAR MH.; 1406. SK., 1420/1. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 14:00:00.000-2024-01-27 18:00:00.000 saatleri arasında NALDÖKEN; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 14:00:00.000-2024-01-27 18:00:00.000 saatleri arasında NALDÖKEN MH.; ANKARA CD. elektrik kesintisi yaşancaktır