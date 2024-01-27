27 Ocak Cumartesi İZMİR KARABAĞLAR elektrik kesintisi: KARABAĞLAR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:34

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:34

İZMİR KARABAĞLAR ilçesinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KARABAĞLAR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KARABAĞLAR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında YUNUS EMRE; , İSİMSİZ5, , 4951. SK., , SIRRI ATALAY SK., 4302. SK., SIRRI ATALAY SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında YUNUS EMRE MH.; 4246. SK., 4248. SK., 4249. SK., 4251. SK., 4255. SK., 4256. SK., 4268. SK., 4269. SK., 4064. SK., 4228. SK., 4229. SK., 4230. SK., 4231. SK., 4232. SK., 4233. SK., 4234. SK., 4236. SK., 4239. SK., 4246. SK., 4246/2. SK., 4187. SK., 4188. SK., 4189. SK., 4190. SK., 4191. SK., 4194. SK., 4194/1. SK., 4195. SK., 4197. SK., 4198. SK., 4199. SK., 4200. SK., 4203. SK., 4205. SK., 4232. SK., 4234. SK., 4211. SK., 4212. SK., 4213. SK., 4214. SK., 4215. SK., 4216. SK., 4217. SK., 4218. SK., 4219. SK., 4220. SK., SIRRI ATALAY, 4012. SK., 4177. SK., 4178. SK., 4179. SK., 4180. SK., 4181. SK., 4182. SK., 4186. SK., 4188. SK., 4195. SK., 4232. SK., 4233. SK., 4234. SK., 4235. SK., 4236. SK., 4237. SK., 4239. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında PEKER; , SIRRI ATALAY elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında PEKER MH.; 5091. SK., 5092. SK., 5096. SK., 5101. SK., 5103. SK., 5104. SK., 5105. SK., 5106. SK., 5107. SK., 5108. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır