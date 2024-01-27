27 Ocak Cumartesi İZMİR KARABURUN elektrik kesintisi: KARABURUN ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:33

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:33

İZMİR KARABURUN ilçesinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KARABURUN ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KARABURUN mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında ANBARSEKİ; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ142, İSİMSİZ144, İSİMSİZ15, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, SASKO elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında ANBARSEKİ MH.; 3178, AMBARSEKİ KÖYÜ İÇ YOLU, AMBARSEKİ YOLU, ANBARSEKİ, ESENDERE, ESENDERE YOLU, KARABURUN elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında İNECİK; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ2, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ9, KAYAPINAR KÜME EVLER, KAYNARPINAR KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında İNECİK MH.; KARABURUN YOLU, KAYNARPINAR elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında İSKELE; , 2111, 2115, 2148, 2180, 2207, 2214, 2224, 2230, 2235, 2236, 2241, 2247, 2250, 2259, 2266, 2274, 2279, 2292, 2297, 2298, 2298. SK., 2302, AKVARYUM SİTESİ SK., AZMAK CD., BURGAZ, DEĞİRMEN, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ26, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ32, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ52, İSİMSİZ55, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ67, İSİMSİZ68, İSİMSİZ69, İSİMSİZ7, İSİMSİZ70, İSİMSİZ8, İSİMSİZ80, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ87, İSİMSİZ88, İSİMSİZ89, İSİMSİZ9, İSİMSİZ90, İSİMSİZ91, İSİMSİZ94, İSİMSİZ96, İSİMSİZ97, İSİMSİZ98, İSİMSİZ99, İSKELE CD., KARABURUN, KEPEZ CD., KUYUCAK, okul, ORKİDE elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında İSKELE MH.; 102. SK., 103. SK., 104. SK., 105. SK., 2118, 2155, 2175, 2205, 2215. SK., 2216, 2220, 2228, 2233, 2247, 2250. SK., 2252. SK., 2253, 2255. SK., 2256, 2270, 2275/2, 2276, 2280, 2282, 2290, 2296, 2299, ADA, ADA SK., AKASYA SK., ASLANBURNU CD., BAMBU SK., BODRUM, BURGAZ CD., BURGAZ. CD., ÇINAR, ÇINARALTI, DELİKLİTAŞ CD., DENİZ, DENİZ 2. SK., DENİZ SK., DERE SK., EKİNECE SK., FEHİM AYTEKİN CD., FENER SK., FESLEĞEN, GÜL SK., HALİL ALTIN CD., HARMANYERİ 5, HİSARCIK SK., HÜKÜMET CD., IHLAMUR, İNCİ SK., İSMET KIRANT SK., KARAYER CD., KUBİLAY SK., LEYLAK SK., LİMAN CD., MİNE SK., OKUL SK., ORUÇ REİS SK., PAPATYA SK., PELİT, PİRİ REİS SK., RADİKA, SEYRANYÜZÜ, SEYRANYÜZÜ CD., TARİŞBANK SİTESİ, TURGUTREİS SK., YAĞHANE 1 SK., YAĞHANE 2, YASEMİN SK., YAYA YOLU SK., ZAMBAK SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında KÖSEDERE; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ105, İSİMSİZ2, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ28, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ8, KAYAPINAR KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında KÖSEDERE MH.; KARABURUN YOLU, YUKARI BOYABAĞ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında MERKEZ; , 1200, 1202, 1203, 1204, 1215, 1222, 1225, 1226, 1231, 1243, 1262, 1264, 1298, AŞAĞI ÇEŞME, ATATÜRK CD., Başkomutan Atatürk, BÜYÜKKENT SİTESİ YOLU, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ113, İSİMSİZ14, İSİMSİZ140, İSİMSİZ15, İSİMSİZ18, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ33, İSİMSİZ36, İSİMSİZ38, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ5, İSİMSİZ51, İSİMSİZ55, İSİMSİZ6, İSİMSİZ60, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ7, İSİMSİZ70, İSİMSİZ74, İSİMSİZ76, İSİMSİZ82, İSİMSİZ86, İSTİKLAL, İZMİR CD., KARABURUN, KUYUCAK, KUYUCAK CADDESİ, ŞEHİT HAKAN ALGIN CD., ŞEHİT POLİS YUSUF ÇELİK CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında MERKEZ MH.; 1200, 1200. SK., 1201. SK., 1203. SK., 1204, 1208, 1222, 1227, 1230, 1233, 1236, 1239, 1240, 1241, 1246, 1250, 1252. SK., 1282, 1290. SK., 1292, 1314, 1316, 1318. SK., AŞAĞI ÇEŞME SK., BAŞKOMUTAN ATATÜRK, CUMHURİYET CD., ÇAYIRİÇİ, ÇİĞDEM SK., DEFNE SK., EMNİYET CD., ESKİ PAZAR YERİ SK., GELİNCİK SK., GÖKÇE DENİZ SİTESİ SK., KARANFİL SK., LALE, LALE SK., LEYLAK SK., MENEKŞE SK., NERGİS SK., ÖZLERKENT SAHİL SİTESİ SK., POYRAZ 1012, SÜMBÜL SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında SAİP; , 3103, 3105, 3106, 3107, 3109, 3110, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3118, 3120, 3127, 3128, 3129, 3132, 3133. SK., 3136, 3139, 3221, 3235, 3237, 3242, 3261, 3264, 3265, 3267, 3273. sk., İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ192, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında SAİP MH.; 3105, 3108, 3110, 3111, 3122, 3123, 3126, 3137, 3142, 3181. SK., 3185, 3186. SK., 3192, 3195, 3196, 3197, 3199, 3200, 3220, 3225, 3226, 3228, 3231, 3232, 3236, 3243, 3244, 3247, 3248. SK., 3251, 3252, 3254, 3256, 3257, 3261, 3263, 3268, ESKİ OKUL, FULYA, GARDENYA, HERCAİ, İZMİR CD., KARDELEN, KIZILCIK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NERGİS SİTESİ SK., SARDUNYA, ZAKKUM elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında ANBARSEKİ; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ142, İSİMSİZ144, İSİMSİZ15, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, SASKO elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında ANBARSEKİ MH.; 3178, AMBARSEKİ KÖYÜ İÇ YOLU, AMBARSEKİ YOLU, ANBARSEKİ, ESENDERE, ESENDERE YOLU, KARABURUN elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında EĞLENHOCA; , elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında İNECİK; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ2, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ9, KAYAPINAR KÜME EVLER, KAYNARPINAR KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında İNECİK MH.; KARABURUN YOLU, KAYNARPINAR elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında İSKELE; , 2111, 2115, 2148, 2180, 2207, 2214, 2224, 2230, 2235, 2236, 2241, 2247, 2250, 2259, 2266, 2274, 2279, 2292, 2297, 2298, 2298. SK., 2302, AKVARYUM SİTESİ SK., AZMAK CD., BURGAZ, DEĞİRMEN, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ26, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ32, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ52, İSİMSİZ55, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ67, İSİMSİZ68, İSİMSİZ69, İSİMSİZ7, İSİMSİZ70, İSİMSİZ8, İSİMSİZ80, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ87, İSİMSİZ88, İSİMSİZ89, İSİMSİZ9, İSİMSİZ90, İSİMSİZ91, İSİMSİZ94, İSİMSİZ96, İSİMSİZ97, İSİMSİZ98, İSİMSİZ99, İSKELE CD., KARABURUN, KEPEZ CD., KUYUCAK, okul, ORKİDE elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında İSKELE MH.; 102. SK., 103. SK., 104. SK., 105. SK., 2118, 2155, 2175, 2205, 2215. SK., 2216, 2220, 2228, 2233, 2247, 2250. SK., 2252. SK., 2253, 2255. SK., 2256, 2270, 2275/2, 2276, 2280, 2282, 2290, 2296, 2299, ADA, ADA SK., AKASYA SK., ASLANBURNU CD., BAMBU SK., BODRUM, BURGAZ CD., BURGAZ. CD., ÇINAR, ÇINARALTI, DELİKLİTAŞ CD., DENİZ, DENİZ 2. SK., DENİZ SK., DERE SK., EKİNECE SK., FEHİM AYTEKİN CD., FENER SK., FESLEĞEN, GÜL SK., HALİL ALTIN CD., HARMANYERİ 5, HİSARCIK SK., HÜKÜMET CD., IHLAMUR, İNCİ SK., İSMET KIRANT SK., KARAYER CD., KUBİLAY SK., LEYLAK SK., LİMAN CD., MİNE SK., OKUL SK., ORUÇ REİS SK., PAPATYA SK., PELİT, PİRİ REİS SK., RADİKA, SEYRANYÜZÜ, SEYRANYÜZÜ CD., TARİŞBANK SİTESİ, TURGUTREİS SK., YAĞHANE 1 SK., YAĞHANE 2, YASEMİN SK., YAYA YOLU SK., ZAMBAK SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında KÖSEDERE; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ105, İSİMSİZ2, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ28, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ8, KAYAPINAR KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında KÖSEDERE MH.; KARABURUN YOLU, YUKARI BOYABAĞ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında MERKEZ; , 1200, 1202, 1203, 1204, 1215, 1222, 1225, 1226, 1231, 1243, 1262, 1264, 1298, AŞAĞI ÇEŞME, ATATÜRK CD., Başkomutan Atatürk, BÜYÜKKENT SİTESİ YOLU, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ113, İSİMSİZ14, İSİMSİZ140, İSİMSİZ15, İSİMSİZ18, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ33, İSİMSİZ36, İSİMSİZ38, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ5, İSİMSİZ51, İSİMSİZ55, İSİMSİZ6, İSİMSİZ60, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ7, İSİMSİZ70, İSİMSİZ74, İSİMSİZ76, İSİMSİZ82, İSİMSİZ86, İSTİKLAL, İZMİR CD., KARABURUN, KUYUCAK, KUYUCAK CADDESİ, ŞEHİT HAKAN ALGIN CD., ŞEHİT POLİS YUSUF ÇELİK CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında MERKEZ MH.; 1200, 1200. SK., 1201. SK., 1203. SK., 1204, 1208, 1222, 1227, 1230, 1233, 1236, 1239, 1240, 1241, 1246, 1250, 1252. SK., 1282, 1290. SK., 1292, 1314, 1316, 1318. SK., AŞAĞI ÇEŞME SK., BAŞKOMUTAN ATATÜRK, CUMHURİYET CD., ÇAYIRİÇİ, ÇİĞDEM SK., DEFNE SK., EMNİYET CD., ESKİ PAZAR YERİ SK., GELİNCİK SK., GÖKÇE DENİZ SİTESİ SK., KARANFİL SK., LALE, LALE SK., LEYLAK SK., MENEKŞE SK., NERGİS SK., ÖZLERKENT SAHİL SİTESİ SK., POYRAZ 1012, SÜMBÜL SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında SAİP; , 3103, 3105, 3106, 3107, 3109, 3110, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3118, 3120, 3127, 3128, 3129, 3132, 3133. SK., 3136, 3139, 3221, 3235, 3237, 3242, 3261, 3264, 3265, 3267, 3273. sk., İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ192, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında SAİP MH.; 3105, 3108, 3110, 3111, 3122, 3123, 3126, 3137, 3142, 3181. SK., 3185, 3186. SK., 3192, 3195, 3196, 3197, 3199, 3200, 3220, 3225, 3226, 3228, 3231, 3232, 3236, 3243, 3244, 3247, 3248. SK., 3251, 3252, 3254, 3256, 3257, 3261, 3263, 3268, ESKİ OKUL, FULYA, GARDENYA, HERCAİ, İZMİR CD., KARDELEN, KIZILCIK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NERGİS SİTESİ SK., SARDUNYA, ZAKKUM elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında YAYLA; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKBAHÇE; , İSİMSİZ78, İSİMSİZ79, İSİMSİZ82, İSİMSİZ90, petunya elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKBAHÇE MH.; GÜZELKENT SİTESİ YOLU, KARAREİS TATİL SİTESİ İÇİ YOLU, MERCANKOYU SİTESİ İÇİ YOLU, PALMİYE SİTESİ İÇİ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır