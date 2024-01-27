27 Ocak Cumartesi İZMİR KARŞIYAKA elektrik kesintisi: KARŞIYAKA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:34

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:34

İZMİR KARŞIYAKA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KARŞIYAKA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KARŞIYAKA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 14:00:00.000 saatleri arasında ŞEMİKLER; , 6269/1 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 14:00:00.000 saatleri arasında ŞEMİKLER MH.; 6269. SK., 6270. SK., 6271. SK., 6272. SK., 6275. SK., 6276. SK., 6278. SK., 6279. SK., 6287/3. SK., 6297, ANADOLU CD. elektrik kesintisi yaşancaktır