27 Ocak Cumartesi İZMİR URLA elektrik kesintisi: URLA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:34

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:34

İZMİR URLA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında URLA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte URLA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında BALIKLIOVA MH.; 13035, 13036, 13037, 13038, 13039, 13040, 13041, 13041/1, 13042, 13043, 13043/1 SK., 13045, 13046, 13047, 13048 SK., 13049 SK., 13051, 13030 SK., 13031, 13032, 13033, 13033/1, 13034 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında BALIKLIOVA; , 13044, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır