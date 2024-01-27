27 Ocak Cumartesi KOCAELİ ÇAYIROVA elektrik kesintisi: ÇAYIROVA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
KOCAELİ ÇAYIROVA ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. ÇAYIROVA'de 27 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte ÇAYIROVA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ ÇAYIROVA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ÇAYIROVA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ÇAYIROVA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
ÇAYIROVA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 117/1., 117/1. SK., 121/2., 121/2. SK., 121/3. SK., 121/4. SK., 121/5., 121/6., 121/7. SK., 121/8., 121/8. SK., 123/1. SK., 123/2., 123/2. SK., 412., 414., 414. SK., 414/1. SK., 414/2. SK., 415. SK., 415/1. SK., 415/2. SK., 415/3. SK., 416. SK., 416/1. SK., 416/2., 416/2. SK., 416/3. SK., 417. SK., 419., 419. SK., 419/1. SK., 419/2., 420. SK., 421. SK., 422., 422. SK., 422/1. SK., 422/3. SK., 435. SK., 447., 448., 448. SK., 458., 458. SK., 459. SK., 471/2., 471/2. SK., 485/1., 496. SK., 496/3. SK., 497. SK., 497/1., 497/2., 497/2. SK., 498., 498. SK., 499. SK., 510., 58., 58. SK., 58/1. SK., 58/2. SK., 58/3. SK., 59. SK., 60. SK., 60/2. SK., 60/3. SK., 60/4. SK., 60/5. SK., 62/1. SK., 62/2., 62/2. SK., 64., 64/1., 64/1. SK., 65. SK., 66. SK., 66/1., 67., 67/1. SK., 67/2., 67/2. SK., 67/3. SK., 67/4. SK., 68., 68. SK., 68/2. SK., 68/3. SK., 68/4., 68/4. SK., 69., 69. SK., 83., 83. SK., 83/1., 83/1. SK., 83/2., 83/3., 85., 85. SK., 86., 87. SK., 88., 89., 89. SK., 91., 91. SK., 93., 94. SK., 97., 97. SK., 99. SK., RAGIP DEMİRKOL BULVAR, VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ÇAYIROVA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK mahallelerinde 56/1., 64. SK., 83/5. SK., 98. SK., 99/1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ÇAYIROVA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK mahallelerinde 83/2. SK., 83/3. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ÇAYIROVA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, ŞEKERPINAR mahallelerinde 560. SK., 561. SK., ECE SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., REZENE SK., SÜMBÜL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sancaktepe'de İmamoğlu'na provokasyon
- Devletteki AKP-MHP kavgası
- 2,1 milyar TL'lik servetin sahibi oldu!
- '1991'i bilmemek suç değil...'
- İnce, partisinin yol haritasını açıkladı
- Ankara’da simide dev zam!
- 'Müzakereler olumlu sonuçlansaydı...'
- Hakan Ural hakkında gözaltı iddiası: İlk açıklama geldi!
- İşte CHP'de konuşulan isimler...
- DEM Parti'den açıklama!