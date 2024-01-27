27 Ocak Cumartesi KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:39

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:39

KOCAELİ ilinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE, YANIK mahallelerinde BÖRÜLCE SK., EĞRELTİ SK., KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., KAVLANLIK/2, SAPANCA YOLU CD., YANIK ORTA/1, YUKARI 1, ZENCEFIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARÇAYIRI, SERİNLİK, ŞEVKATİYE mahallelerinde ARSLANBEY KARTEPE CD., KESTANEDÜZÜ MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, YAYGINCA MEVKII, YAYGINCA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER, DUMLUPINAR, FATİH, ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde AKAN SK., AKGÜN, AKGÜN SK., ASHANE, AŞHANE SK., ATAÇ SK., AYBAHÇE SK., AYBALA, AYBALA SK., AYDINLAR SK., BADEM SK., BAGIMSIZ, BAĞIMSIZ SK., BAĞIŞLAYAN SK., BAHAR SK., BASARAN, BAŞARAN SK., BAŞKENT SK., BESTE SK., BEYAZ, BEYAZ SK., BORAN SK., BOSTANLI, BOSTANLI SK., ÇAKMAK, ÇAKMAK SK., ÇİLEM SK., DARI SK., DİCLE CD., EFSUN SK., EŞREF BİTLİS SK., GONCA SK., GÜNDÜZ SK., GÜNGÖRMÜŞ SK., GÜZELYURT, GÜZELYURT SK., HEMŞİRE SK., ISMETPASA, IZCI, İREMNUR SK., İSMETPAŞA CD., İZCİ SK., KAHRAMAN SK., KALE SK., KEMALPASA, KEMALPAŞA CD., KUL SK., KURTULUS, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., MERIÇ, MERİÇ SK., MESNEVİ SK., NIZAM, NİZAM SK., ÖZEN, ÖZTÜRKLER SK., PARLAK SK., SARVAN SK., SEKBANLI SK., SELIN, SELİN SK., SERÜVEN SK., ŞEN SK., TOPÇU SK., YAZ SK., YAZMALI SK., YURDUSEV SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAĞ, SIRRIPASA, SIRRIPAŞA, YENİKENT mahallelerinde ACAR SK., ACUN SK., ASMALI SK., ATASOY SK., AYGÜN SK., AYHAN SK., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU SK., BAHAR CD., ÇALIŞ SK., ÇANAK, ÇENEDERE CD., ÇIMENLI, ÇINAR SK., ÇİMENLİ SK., ÇOBAN SK., DENİZCİLER CD., DERYA SK., DILMEN, DINÇ, DİKİLİ SK., DİLAVER DENİZ SK., DİLMEN SK., DOĞANCILAR BAYIR MAH, DUT SK., EMEK SK., ENGIN, ENGİN CD., ESER SK., FLORYA SK., FUNDA SK., Gaffar Okkan Cd., GÖÇ SK., GÖKDUMAN, GÖKDUMAN SK., GÜLLÜ SK., GÜMRÜKÇÜLER SK., GÜMÜSHANE, GÜMÜŞHANE SK., GÜRPINAR SK., GÜVENLI, GÜVENLİ SK., HACI KEMAL SK., HARMANTARLA SK., HELAL, HIZIR SK., İSTİKLAL CD., KAPLAN SK., KARAKIŞLA SK., KARINCA SK., KOÇAN SK., KORKUT SK., KUŞAKKAYA SK., MAMAT, MAMAT SK., MERCAN SK., MUHTES SK., NATO CD., NURHAYAT SK., NURŞEN SK., OLGUN SK., ÖĞRETMENLER CD., PAZAR, PAZAR SK., PİRİREİS CD., SEKMEN, SEKMEN SK., SEMİZ SK., SERDAR SK., SÖĞÜT SK., SUNA SK., SÜKRAN, ŞAFAK SK., ŞERMİN SK., ŞÜKRAN SK., TEMEL SK., TEMİZEL SK., TURAN SK., UNCU SK., UZUNER SK., UZUNOĞLU SK., ÜZÜM SK., VARDAR SK., VATAN CD., YALÇINKAYA SK., YAYA KÖPRÜSÜ SK, YEL SK., ZAFER SK., ZÜMRÜT, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, KULLAR YAKACIK, YAYLACIK mahallelerinde AKYÜZ, ALPEREN SK., BASRA SK., ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DOĞAL SK., DOSTLUK SK., GÜZ SK, HACI HASAN, HACI HASAN SK., HASAN KAR SK., HÜSEYIN TEPECIK, ILHAN, İLHAN SK., KUMRULU SK., MEMLEKET, MEMLEKET SK., SEDA, SERİNCAN SK., SULTAN BABA SK., TALİM SK., TOPALLAR, VOLKAN, VOLKAN SK., YILDIRAY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde BALABAN SK., BİNDALLI SK., ÇAMLIBEL SK., DEMOKRASİ CD., DİNÇ SK., GÜRÜN, GÜRÜN SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., NADİR SK., SELİMİYE CD., SUBAŞI SK., ŞAŞMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 103. SK., 104. SK., 106. SK., 107. SK., 108. SK., 109., 109. SK., 110., 110. SK., 111. SK., 112. SK., 115. SK., 116. SK., 117. SK., 118. SK., 120. SK., 121. SK., 122. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 127., 127. SK., 13. SK., 131. SK., 134., 15., 15. SK., 17. SK., 18. SK., 19. SK., 2. SK., 201. SK., 21. SK., 214., 214. SK., 22., 22. SK., 23. SK., 234. SK, 24. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 245., 245. SK., 247. SK., 248. SK., 26., 27. SK., 28. SK., 29., 29. SK., 3., 3. SK., 31. SK., 32., 32. SK., 33. SK., 34. SK., 35. SK., 36., 36. SK., 37. SK., 38. SK., 39. SK., 4. SK., 40., 40. SK., 41., 41. SK., 5. SK., 7. SK., 9. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., D-100 KARAYOLU CD., HACI ARIF, HACI ARİF CD., IMAR CD., İMAR CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, KULLAR YAKACIK, YAYLACIK mahallelerinde AKYÜZ SK., BASAR, BİRİNCİ SK., ÇELENKOGLU, DÜRÜST SK., EĞİTİM SK., ERKUL SK., GEDİZ SK., HÜSEYİN TEPECİK CD., KARBEYAZI SK., KUBİLAY SK., RÜZGAR SK., SERINCAN, TOPALLAR CD., ULUBATLI, ULUBATLI SK., YAYLACIK CD., YELIZ, YELİZ SK., ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALKÖY, SAFALI mahallelerinde 708 SK., BAYIR SK., BERİL SK., CEMRE SK., ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., KARTAL SK., MURAT, MURAT SK., SAHİL SK., SEYREK CD., SUDE SK., VATAN, VATAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, SEHITEKREM, ŞEHİTEKREM, YENİKÖY MERKEZ, YEŞİLKENT mahallelerinde 30 AĞUSTOS SK., ALADAĞ SK., ANAFARTALAR, AYSUN SK., BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU SK, BAYRAMOĞLU SK., BENGÜ SK., BUHAR SK., CÜMLE SK., DEKOR SK., DİKÇE SK., DÜLGE SK., DÜŞ SK., EFKAN SK., ELMAS PASA, ELMAS PAŞA SK., ERTAN SK., EVRAK SK., FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), HALKEVI, HAMZA SK., HÜRREM SULTAN SK, HÜRRİYET CD., IÇ, IZNIK, İÇ SK., İKİZCE SK., İKİZLER SK., İMRAN SK., İZNİK CD., KALFA SK., KAMBEROĞLU SK., KARAAĞAÇ CD., KARAGÖZ SK., KATILIM SK., KILIÇASLAN CD., KIZILAY SK., KRİSTAL SK., LOJMAN SK., MAKBER SK., MANNESMAN, MANNESMAN SK., MENZIL, MENZİL SK., MESUDE SK., MEVLANA, MOR MENEKŞE SK., MUAZZAM SK., NANELİ SK., ORTAK SK., PAMUK, PAMUK SK., PILOT SK., RAMPA SK., REKABET SK., RESSAM SK., RÜYAM SK., SARDUNYA SK., SEVİNÇ SK., SU SK., TAKVİM SK., TANTAOĞLU CD., TEPE CD., TUNCA SK., TÜRKELI, TÜRKELİ SK., TÜRKOĞLU SK., TÜTÜN, ÜZÜMLÜ SK., VUSLAT SK., YEŞİLLİK SK., YETİMOĞLU SK., YILDIZELİ CD., YÜCE SK., YÜZÜK SK., ZEYNEP ULTAV SK., ZORER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE, KARATEPE mahallelerinde 1., 1. SK., 26. SK., DOGANTEPE IZMIT, DOĞANTEPE CD, DOĞANTEPE İZMİT CD., EKŞİ SK., KARATEPE IZMIT, KARATEPE İZMİT CD., ORUÇ, ORUÇ SK., ŞAHİNLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN mahallelerinde COSKUN SK., ERİŞİM SK., ERTAN, KABINE, NANELI, TUNCAY SK., TÜTÜN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULLAR TEPECIK, KULLAR TEPECİK, KULLAR YAKACIK mahallelerinde AHMET YESEVİ SK., BEYAZ ZAMBAK SK., GÜLŞENİ SK., GÜNDOĞAN SK., KARANİ SK., MEKTEP SK., ÖZEN SK., PAŞA SK., TUNAHAN SK., VELİ SK., YAKACIK, YAKACIK CD., YARIŞALANI CD., ZORLU, ZORLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 12:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE mahallelerinde 16. SK., 20. SK., 25. SK., DOGANTEPE HÜRRIYET, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BİLİM, DEĞİRMENLİ SK., DERE SK., ERKUT, ERKUT SK., EZGİ SK, FULYA, FULYA SK., GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, IRMAK SK., KAYALI SK., KORHAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖŞE SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., ÖNCÜ SK., SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, TÜRKMEN SK., ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD., YIRMIBES, YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 17 AĞUSTOS FAY HATTI, BAYBURT SK., BURSA, ÇUHADAR, DİCLE SK., FEVZİ PAŞA CD., FIRIN SK., HAMDİ ŞÜKRÜ SK., HOCA AHMET YESEVİ CD., MUHTAR USTAOĞLU SK., NİDA SK., SERKAN, SULTAN SELIM, SULTAN SELİM SK., TURNALI SK., VALİDE SK., YEŞİL ÇİMEN SK., YUDUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 117/1., 117/1. SK., 121/2., 121/2. SK., 121/3. SK., 121/4. SK., 121/5., 121/6., 121/7. SK., 121/8., 121/8. SK., 123/1. SK., 123/2., 123/2. SK., 412., 414., 414. SK., 414/1. SK., 414/2. SK., 415. SK., 415/1. SK., 415/2. SK., 415/3. SK., 416. SK., 416/1. SK., 416/2., 416/2. SK., 416/3. SK., 417. SK., 419., 419. SK., 419/1. SK., 419/2., 420. SK., 421. SK., 422., 422. SK., 422/1. SK., 422/3. SK., 435. SK., 447., 448., 448. SK., 458., 458. SK., 459. SK., 471/2., 471/2. SK., 485/1., 496. SK., 496/3. SK., 497. SK., 497/1., 497/2., 497/2. SK., 498., 498. SK., 499. SK., 510., 58., 58. SK., 58/1. SK., 58/2. SK., 58/3. SK., 59. SK., 60. SK., 60/2. SK., 60/3. SK., 60/4. SK., 60/5. SK., 62/1. SK., 62/2., 62/2. SK., 64., 64/1., 64/1. SK., 65. SK., 66. SK., 66/1., 67., 67/1. SK., 67/2., 67/2. SK., 67/3. SK., 67/4. SK., 68., 68. SK., 68/2. SK., 68/3. SK., 68/4., 68/4. SK., 69., 69. SK., 83., 83. SK., 83/1., 83/1. SK., 83/2., 83/3., 85., 85. SK., 86., 87. SK., 88., 89., 89. SK., 91., 91. SK., 93., 94. SK., 97., 97. SK., 99. SK., RAGIP DEMİRKOL BULVAR, VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK mahallelerinde 56/1., 64. SK., 83/5. SK., 98. SK., 99/1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK mahallelerinde 83/2. SK., 83/3. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, ŞEKERPINAR mahallelerinde 560. SK., 561. SK., ECE SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., REZENE SK., SÜMBÜL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞDU, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde BARAJ MEVKII, BARAJ MEVKİİ, BARAJ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİDE EDİP ADIVAR CD., SEPETÇILER YOLU, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİLER YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, CUMHURİYET, ISTASYON, İSTASYON, KÖŞKLÜ ÇEŞME, MIMAR SINAN mahallelerinde 1445/10. SK., 1495., 1495. SK., 1495/2. SK., 1495/3. SK., 1496., 1496/1., 1496/1. SK., 337. SK., 338., 338. SK., 339. SK., 340. SK., 341., 343. SK., BAYRAMOĞLU CD., BEYAZIT CD., ÇELİKOĞLU CD, GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD., İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANLI mahallelerinde 11. SK., 12. SK., 4505. SK, 4509. SK., 4510. SK., 4511, 6. SK., 8. SK., KÖMÜRCÜOĞLU CD., ÖMER COŞKUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇEŞME, CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ESKİHİSAR, GAZİLER, GEBZE OSB, KADILLI, MEVLANA, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, ORGANIZE, OVACIK, PELITLI, PELİTLİ, PİRİ REİS, YENİKENT mahallelerinde 1, 1082/3. SK., 2424. SK., 269, 3020. SK., 3313, 3313., 3317., 3318, 3318., 3327., 3340., 3341, 3341., 3343., 3344, 3344., 3354., 3360. SK., 3361., 3363., 3401., 3402, 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3411., 3411. SK., 3413., 3418., 3420., 3422, 3422., 3425., 3427., 3428., 3431., 3442, 3442., 3442. SK., 3446., 3801. SK., 3804., 3806., 3806. CD., 3810, 3811., 3812., 3813., 3816., 3817., 3820., 3821., 3830, 3840., 3840. SK., 3841, 3850., 3852., 3852. SK., 3853., 3854., 4002., 4002. SK, 4003. SK., 4004, 4004., 4004. SK., 4010., 4010. SK, 4011., 4012. SK., 4013. SK., 4020, 4020., 4035., 4036., 4038., 4040., 4041., 4043., 4043. SK., 4301, 4301., 4301. SK., 4303, 4303., 4304., 4305., 4308., 431, 4320, 4321. SK, 4330., 4330. SK., 4334, 4334., 4334. SK., 4336, 4336., 4337., 4341, 4341., 4426. SK., 4432., 4433., 4434., 4436, 4438, 4439., 4440, 4449., 4450, 4450., 873/2. SK., AĞIL KORUSU SK., AHMET AĞA SK., AKASYA SK., AKKAYALAR SK., ALEMDAR CD., ALTINDAĞ SK., ANKARA, ATATÜRK CD., AYAR SK., AYAZ SK., BAĞDAT SK., BAĞLAR SK., BALKAN SK., BARBAROS SK., BARIŞ SK., BOSTAN DERE SK., CEYLAN SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH, CUMHURİYET CD., ÇANAK SK., ÇAYIR SK., ÇAYIRDERE SK., ÇAYIRLAR SK., ÇEŞME SK., ÇİÇEK SK., ÇİĞDEM SK., DEDECİK SK., DEFNE SK., DEĞİRMENALTI SK., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., DOĞA SK., DOĞAN SK., DOKTOR SK., DOSTLAR SK., DÖNER SK., DÜBEKTAŞ SK., ELİF SK., ELMALI SK., ELVAN SK., ESEN SK., ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL, EVREN SK., FATİH, FATİH CD., FETİH SK., GARİPLER SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GAZİ SK., GENÇLİK CD., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., GÜNEŞ SK., HAFIZ EYÜP SK., HANIMELİ SK., HANIMNİNE SK., HARMAN SK., HİLAL SK., ISSIKGÖL CD., İBRAHİM AĞA CD., KABACA, KABACA CD., KADILLI ATATÜRK, KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KAHYA SK., KANARYA SK., KARA SK., KARAKAZAN SK., KARANFİL SK., KARDELEN SK., KARŞI SK., KAŞPINAR SK., KAVAK SK., KAYACIK SK., KAZIM KARABEKİR SK., KEMAL NEHROZOĞLU CD., KISA SK., KORUCU SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., KÖRFEZ SK., KÖSE SK., KÖYSUYU SK., LALE SK., LEYLAK SK., LOKMAN SK., MADEN, MADEN CD., MANOLYA SK., MENEKŞE SK., MEŞE SK., MEVLANA CD., MOLLA FENERI, MOLLA FENERİ CD., MUHTAR SK., NERGİZ SK., OKUL SK., ONUR SK., ORMANCI SK., ORTANCA SK., ÖREN SK., PALMİYE SK., PELITLI YOLU, PELİTLİ YOLU CD., SADETTİN SK., SADIK AĞA SK., SANAYI., SANAYİ. SK, SANCAK, SANCAK CD., SARI ÇEŞME SK., SARI SK., SAYGI SK., SEVGİ SK., SEZER SK., SILE, SULTAN SK., SÜMBÜL SK., ŞANTİYE SK, ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞİLE, ŞİLE CD, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., TAVŞANLI YOLU CD., TAVŞANTEPE SK., TOPLUCA SK., TUZLA, UĞUR SK., ULUDERE, ULUDERE CD, ULUDERE CD., UYGUN SK., VADİ SK., VİŞNE SK., YAMAÇ SK., YARIŞ YOLU SK., YASEMİN SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YEDIYER, YEDİYER CD, YEDİYER CD., YENİ ÇEŞME SK., YEŞİLTEPE SK., YILDIZ SK., ZAMBAK SK., ZEMZEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 10:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR mahallelerinde 2716. SK., 2746. SK, EMLAKKONUT1 CD, YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEREDELI, GEREDELİ, KAYNARCA mahallelerinde AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, GEREDELI YAGCILAR MEVKII, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEPEKLİ MEVKİİ, KEPEKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, OTMANLI MEVKII, OTMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKII, PAMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SENTEPE MEVKII, ŞENTEPE MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.