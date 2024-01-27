27 Ocak Cumartesi MANİSA ŞEHZADELER elektrik kesintisi: ŞEHZADELER ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:34

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:34

MANİSA ŞEHZADELER ilçesinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ŞEHZADELER ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ŞEHZADELER mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında GÜZELKÖY; , GÜZELKÖY, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ82, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ86, İSİMSİZ88, İSİMSİZ89, İSİMSİZ91 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında VEZİROĞLU; , 1, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında VEZİROĞLU MH.; SAKALLI YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 11:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında AŞAĞIÇOBANİSA; , İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ46, İSİMSİZ60, İSİMSİZ62, KASABA CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 11:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında AŞAĞIÇOBANİSA MH.; ARA YOL, AŞAĞIÇOBANİSA KÖYÜ İÇ YOLU, BAĞLAR CD., CAM SK., CAMLIK, DEMİR SK., MANİSA TURGUTLU YOLU, SANAYİİ, TEPE, VATAN, YALÇIN SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 11:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında SANCAKLIKAYADİBİ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 11:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında YUKARIÇOBANİSA MH.; Şirin_1 Sokak elektrik kesintisi yaşancaktır