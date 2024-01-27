27 Ocak Cumartesi MANİSA YUNUSEMRE elektrik kesintisi: YUNUSEMRE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:34

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:34

MANİSA YUNUSEMRE ilçesinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında YUNUSEMRE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte YUNUSEMRE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK; , İSİMSİZ42 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında ÜÇPINAR; , cemile nine, demir sk, İSİMSİZ18, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ71, lale sk, MEVSİM, pazarçeşme, pınar, SENGÖR, yeni üçpınar küm evleri elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında ÜÇPINAR MH.; 1. ARALIK SK., 2. ARALIK SK., ARA SK., BAHAR SK., ÇEŞME SK., DEĞİRMENCİ SK., DEMİR SK., DERE SK., FATMA HANIM SK., İÇEN SK., İNÖNÜ CD., KARAKOL SK., KÜÇÜKÇAYİÇİ SK., MANAV SK., MERKEZ, MERT SK., PINAR, SÜMBÜL SK., ÜÇPINAR YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır