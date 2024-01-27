27 Ocak Cumartesi SAKARYA ARİFİYE elektrik kesintisi: ARİFİYE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:39

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:39

SAKARYA ARİFİYE ilçesinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ARİFİYE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ARİFİYE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

ARİFİYE ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, KIRAZCA, KUMBASI, KUMBAŞI, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1004 SK., 1005, 1005 SK., 1007 SK., 1009 SK., 1011, 1011 SK., 1027, 1027 SK., 1027., 1029, 1031, 1032, 1500. SK., 1501., 1501. SK., 1502., 1502. SK., 1503. SK., 1505. SK., 1510. SK., 1512., 1512. SK., 1513. SK., 1514., 1514. SK., 1516., 1516. SK., 1517. SK., 1518. SK., 1531, 216. SK., 218, 412 SK., 414 SK., 416 SK., ADLİYE, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇINARDİBİ CD., ESKISEHIR, ESKİŞEHİR CD., SAKARYA, SAKARYA CD., SAKARYA CD., SAKARYA/1, YUKARI KIRAZCA, YUKARI KIRAZCA CD., YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.