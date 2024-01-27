27 Ocak Cumartesi SAKARYA SAPANCA elektrik kesintisi: SAPANCA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:39

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:39

SAKARYA SAPANCA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAPANCA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SAPANCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAPANCA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTANBULDERE, İSTANBULDERE mahallelerinde ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., DEGIRMEN 3, DEĞİRMEN SK., ISTANBUL DERE, İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.