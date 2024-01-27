27 Ocak Cumartesi SAKARYA SERDİVAN elektrik kesintisi: SERDİVAN ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:39

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:39

SAKARYA SERDİVAN ilçesinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SERDİVAN ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SERDİVAN mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SERDİVAN ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3119., ARABACI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3134. SK., 3135., 3139. SK., 3143. SK., 3144., 3144. SK., 3145., 3145. SK., 3146. SK., 3148. SK., 3156. SK., 3159., 3159. SK., 3160. SK., 3193 SK., BEYAZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, BUSE SK., DİLEK 2 SK., GIRNE, GİRNE CD., GÜLAY, GÜLAY SK., KARABIYIK, PALMIYE SITESI, PALMİYE SİTESİ İÇİ YOLU, ÜMİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ, KEMALPASA, KEMALPAŞA, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 129., 129. SK., 136. SK., 140. SK., 141. SK., 142. SK., 143. SK., 144. SK., 146., 149., 149. SK., 151. SK., 153., 153. SK., 154. SK., 16. CD., 164. SK., 166., 173. SK., 180. SK., 184. SK., 190., 191. SK., 192., 194. SK., 196., 202. SK., 204., 208., 208. SK., 217., 219. SK., 221. SK., 223., 223. SK., 227. SK., 233., 233. SK., 237., 249., 253. SK., 3120. SK., 3121., 3130., 3131. SK., 51. SK., ADİL SK., AKADEMİ YOLU SK., ARABACI SK., ASİL SK., ATALAY SK., CİHAT SK., ÇAM SK., EMRE, EMRE SK., EREN SK., ESENTEPE EVLERİ İÇİ YOLU, GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., KARTEPE, KARTEPE SK., MEDENIYET, ORMAN YOLU, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, UZAY SK., ÜNIVERSITE, ÜNİVERSİTE CD., YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.