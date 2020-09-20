27. Uluslararası Altın Koza Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

20 Eylül 2020 Pazar, 15:48

Bu yıl pandemi kurallarına uygun olarak 14-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali artık sona ererken, festivalde ödüller de sahiplerini buldu.

Bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Anıl Gelberi’den Plaza, Barış Hancıoğulları’dan Yeniden Leyla, Ercan Kesal’dan Nasipse Adayız, Fatih Özcan’dan Mavzer, Faysal Soysal’dan Ceviz Ağacı, Gökçin Dokumacı’dan Kuyudaki Taş, Hacı Orman’dan Körleşme, Leyla Yılmaz’dan Bilmemek, Onur Ünlü’den Topal Şükran’ın Maceraları ve Umut Evirgen’den Ben Bir Denizim olmak üzere toplam 10 film yer aldı.

En İyi Film ödülünü kazanan yapım ise Ercan Kesal’ın yazıp yönettiği ilk uzun metraj filmi Nasipse Adayız oldu. Nasipse Adayız aynı zamanda En İyi Senaryo, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü, En İyi Kurgu kategorilerinde de ödül kazandı.

27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ödülleri

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

En İyi Film: Nasipse Adayız – Ercan Kesal

En İyi Yönetmen: Bilmemek – Leyla Yılmaz

En İyi Senaryo: Nasipse Adayız – Ercan Kesal

En İyi Erkek Oyuncu: Onur Berk Arslanoğlu – Plaza ve Serdar Orçin – Ceviz Ağacı

En İyi Kadın Oyuncu: Senan Kara – Bilmemek

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ozan Çelik – Mavzer

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Seda Türkmen – Mavzer ve Selin Yenici – Nasipse Adayız

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Emir Özden – Bilmemek ve Ahmet Melih Yılmaz – Yeniden Leyla

Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Sitare Akbaş – Ben Bir Denizim ve Deniz Altan – Plaza

SİYAD “Cüneyt Cebenoyan” En İyi Film Ödülü: Bilmemek – Leyla Yılmaz

FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Ercan Kesal – Nasipse Adayız

Yılmaz Güney Özel Ödülü: Bilmemek – Leyla Yılmaz

En İyi Müzik Ödülü: Payam Azadi – Ceviz Ağacı

En İyi Kurgu: Ali Aga – Nasipse Adayız

En İyi Görüntü Yönetmeni: Orçun Özkılınç – Mavzer

Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması

En İyi Belgesel Film: Seval – Ahmet Keçili (Çukurova Üniversitesi)

En İyi Deneysel Film: 61 Sokak No 4 – Çağıl Saydam (İzmir Ekonomi Üniversitesi)

En İyi Kurmaca Film: Vaveyla – Birhat Temel (Çukurova Üniversitesi)

En İyi Canlandırma Film Ödülü: Circle – Melisa Hoş (Dokuz Eylül Üniversitesi)