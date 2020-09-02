27. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 5 Eylül'de başlıyor

02 Eylül 2020 Çarşamba, 15:09

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 27. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, salgın kurallarına uyularak, seçkin eserlerin ve başarılı sanatçıların sahnede olacağı üç konser ile sanatseverlere sunulacak.

"GALA KONSERİ" İLE BAŞLAYACAK



Devlet Opera ve Balesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'daki Aspendos Antik Tiyatrosu'nun büyülü atmosferinde 26 yıldır kesintisiz düzenlenen, yurt içi ve yurt dışında sanatseverlerce yarım asırdır büyük beğeni ile takip edilen, birçok yerli, yabancı sanatçı ve sanat topluluğunu seyirci ile buluşturan ve Bakanlığın hedefleri doğrultusunda, Türkiye'nin kültür ve sanat turizmine katkılar sağlayan 27. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 5 Eylül’de "Gala Konseri" ile başlayacak.



Festivalin açılışı, 5 Eylül Cumartesi akşamı, Orkestra Şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde seslendirilecek "Gala Konseri" ile olacak.

Türk ve dünya sahnelerinde başarılarını kanıtlamış opera sanatçıları mezzo soprano Ferda Yetişer, soprano Simge Büyükedes, tenor Efe Kışlalı ve bariton Eralp Kıyıcı, seyircilere büyülü bir gece yaşatacak.

80 DAKİKA SÜRECEK

Her yaştan ve kesimden izleyicinin beğenisine sunulacak konserde, 80 dakika boyunca sevilen, ünlü ve seçkin opera eserlerinden aryalar, napolitenler, popüler şarkılar, Devlet Opera ve Balesi solistlerince seslendirilecek.



Yine zengin bir repertuvarla 9 Eylül Çarşamba akşamı "3 Soprano - 3 Bas" konseri ile devam edecek festival programında, orkestra şefi Tulio Gagliardo Varas yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası solistler Funda Ateşoğlu, Çiğdem Önol, Esin Talınlı, Tuncay Kurtoğlu, Tevfik Rodos ve Zafer Erdaş'a eşlik edecek.

27. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 12 Eylül 2020 Cumartesi akşamı "Genç Opera Yıldızları" konseri ile sona erecek.

AÇIK HAVA OTURMA DÜZENİ

Temsillerin yapılacağı açık hava oturma düzeninde aileler ve çiftler arasında sosyal mesafe kuralları gözetilecek. Temsiller esnasında mekanların seyirci kapasitelerinin maksimum yarısı kadar koltuk bileti satışı yapılacak.

ESERLER SOSYAL MESAFE KURALLARI GÖZETİLEREK HAZIRLANDI

Sanatçıların sosyal mesafe kuralları gözetilerek seçilen uygun eserleri seslendirecekleri etkinliklerde, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Covid-19'la mücadele kurallarına harfiyen uyulacak.



Sahne önünde ve arkasında alınan sağlık önlemleri ile sanatçıların ve çalışanların da korunacağı birçok düzenleme yapılarak, orkestralarda üflemeli enstrümanların önüne dünyada bir ilk olarak ülkemizde kullanılan ve önünde flexi glass bariyerler bulunan nota sehpaları konulacak.