28. İstanbul Caz Festivali, eylül ayında pandeminin olumsuz etkilerinden kurtarıp nefes aldıracak

23 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), pandeminin bıraktığı kötü hisleri, bunaltıcı ruh halini ve tüm olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya kararlı! Tam bir hafta önce İstanbul Müzik Festivali’nin programının açıklanmasının ardından dün de 28. İstanbul Caz Festivali’nin programı duyuruldu. İstanbul Film Festivali ise şu an hem fiziksel hem de çevrimiçi olarak devam ediyor.

İKSV’nin 24 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlediği İstanbul Caz Festivali, kapılarını 1 Eylül’de açacak. Açık hava mekânlarında düzenlenecek 40’a yakın konser ve çeşitli yan etkinliklerle festival, İstanbullulara nefes aldıracak.

24 gün sürecek festival maratonunda konser verecek isimler arasında birbirinden ünlü isimler bulunuyor. Afrika müziğinin dört Grammy ödüllü kraliçesi Angélique Kidjo bu isimlerden biri. Kenan Doğulu ise pop müzikteki becerilerini “İhtimaller” projesiyle caza taşıyor. Avrupa cazının önde gelen alto saksofonistlerinden Stefano Di Battista konser verecek isimler arasında. Sevilen sanatçı Mabel Matiz ise festivale özel projesiyle öne çıkıyor. Geçen yıl Grammy’ye aday gösterilen Altın Gün de festivalde yer alacak birçok isim arasında.

İBB’YLE İŞBİRLİĞİ: #İSTANBULBİRSAHNE

Festivalin en çok ilgi gören ücretsiz etkinliklerinden Parklarda Caz konserlerine bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek festivalde #İstanbulBirSahne konserleri de eklenecek. Konserlere her yaştan festival izleyicisi davetli. Bir diğer sevilen etkinlik Gece Gezmesi, bu yıla özel bir formatla Beykoz Kundura’nın farklı sahnelerine dağılacak.

Festivalde 19 yıldır devam eden Genç Caz projesi bu yıl 2013’te hayatını kaybeden müzik insanı Mehmet Uluğ’un anısını yaşatmak amacıyla oluşturulan Mehmet Uluğ Fonu ile buluşuyor.

Festival biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için 6 Temmuz Salı günü başlayacak indirimli ön satış döneminin ardından 9 Temmuz Cuma günü genel satışa çıkacak.

28. İstanbul Caz Festivali’nin basın toplantısı dün çevrimiçi olarak yapıldı. Toplantıya, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ve Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu ile İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer konuşmacı olarak katıldı. Görgün Taner, “Sanatın, müziğin bize ne kadar iyi geldiğini hep birlikte hatırlayacağız” diyerek festivalin önemine değindi. Taner, konuşmasında ayrıca yakın zamanda kaybettiğimiz değerli kültür insanı Hasan Saltık’ı da andı.

Harun İzer, bu yıl festivali pandemi şartları nedeniyle eylül ayında planladıklarını aktararak “İKSV yaşanan zor şartlara rağmen bu yıl da müzisyenleri yeniden sahne ve dinleyicileri ile buluşturacak” dedi.

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ SES SANATÇISI GERMAN’A

28. İstanbul Caz Festivali’nin “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” ses sanatçısı Tülay German’a veriliyor. Müzik yaşamının ilk yıllarında Ruhi Su’dan dersler alan, öğrendiği türküleri çağdaş yorumunu katarak seslendiren Tülay German, 1964’te Türk pop müziğinin ilk hit parçası olarak kabul edilen “Burçak Tarlası”nı kaydetti. 1966’da plak yapmak üzere Paris’e giden German, Fransızca on plak doldurdu. Almanya’dan Brezilya’ya pek çok ülkede radyo ve televizyon programlarına, festivallere katıldı; German Charles Aznavour, Lèo Ferre, Moody Blues gibi şarkıcılarla birlikte Fransa’nın en önemli konser salonlarında konserler verdi. Son olarak “Nâzım Hikmet’e Saygı” adlı albümü yapan German, 1987 yılında Hollanda’da verdiği bir konser sonrasında sahnelerden çekildi. Halen Paris’te yaşıyor, müzik yaşamının yanı sıra yazarlık yapıyor.