28 Şubat davasına dayanak yapılan CD’deki birçok sahtelik gün yüzüne çıktı

28 Temmuz 2020 Salı, 02:00

Bazı belgelerde 2002’de ilk kez uygulamaya giren TSK’ye ait “güvenlik numarası” kullanıldı. CD’den FEM dershanesinin soru kitapçığının şablonu çıktı. Bu belgenin, CD’nin FETÖ’ye ait FEM Dershanesi’nde hazırlandığını ve burada unutulduğunu ortaya koyduğu belirtilen dilekçede, bunun FETÖ’nün ayak izini gösterdiği kaydedildi.

28 Şubat davasında ceza alan askerlerin avukatlarından Aykanat Kaçmaz’ın hazırladığı 1709 sayfalık ortak temyiz/savunma dilekçesi Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde sunuldu. Suçun asli unsurlarının oluşmaması nedeniyle kararın bozulması ve derhal beraat verilmesi istenilen dilekçede, aksi durumda bir dizi usulü eksikliğin giderilmesi istendi.

Dilekçede, 1997’de TSK’den ihraç edilen ve 15 Temmuz’dan sonra FETÖ soruşturması geçiren eski binbaşı Tamer Tatar tarafından İstanbul’da FETÖ’den ihraç edilen savcı Hüseyin Ayar’a verilen ve içinde bazı belgelerin olduğu CD 5’e ilişkin çarpıcı tespitlerde bulunuldu. Karara dayanak yapılan belgelerin bu CD içerisinden çıkan belgeler olduğu, bunların üretilmiş, imzasız belgeler olduğu ifade edilen dilekçede, tek tek bu belgelerin sahteliğine ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Ancak en dikkat çekeni, bu CD içerisinde yer alan “irticai faaliyetler” başlıklı olan belgeye ilişkin oldu. 86 sayfadan oluşan bu belgenin sahte CD5 içindeki belgelerin üretilmiş kumpas belgeleri olduğunun en açık ve en somut delili olduğu ifade edilen dilekçede, bu belgede “Refah Partisi” ifadesinin de yer aldığı anımsatıldı. En erken Şubat 1998 tarihinde hazırlandığı içeriğinden anlaşılan bu belgelerin TSK ve BÇG ile bir ilişkisini ortaya koyacak resmi işaret, isim ya da imza bulunmadığı aktarılan dilekçede, şöyle denildi:

NUMARALAR UYDURMA

“TSK’ye ait resmi belge algısı yaratmak üzere, sayfalar üzerinde stampa ile basılmış damga görüntüsü verilen 4 adet ‘03 03 03 03’ rakamı bulunmaktadır. 2002 yılından itibaren TSK’de evraklar üzerine mürekkipli stampa numaratör ile bir sayfaya 3 adet olmak üzere güvenlik numarası basılmaktadır. Bu usül ilk kez 5 Kasım 2002 yılında yayınlanan emirle yürürlüğe girmiş ve 2008 yılında güncelleştirilen TSK Karargah Hizmetleri Yönergesi’nde yer almıştır. Üzerinde 4 adet stampa numaratör ile basılmış görüntüsü verilmiş ‘03 03 03 03’ rakamlar bulunan imzasız belgeler TSK’ye ait değildir. Kumpas olarak tahrik edilerek üretilmiş, FETÖ dijital kumpas izi taşıyan tam bir sahte belgedir. 1998 yılına ait bir belgede evrak güvenlik numarası bulunmaz. TSK’de evrak güvenlik numarası son iki rakamı yılı göstermek üzere en az 6 rakamdır. İki rakamlı numara kullanılamaz.”

Bu belgelerin 20 Aralık 2011’de Tamer Tatar’ın Savcı Hüseyin Ayar’a teslim ettiği iddia edilen CD5’in FETÖ üyelerince adli imajı sanıklara verilinceye kadar geçen 9 aylık süre içinde herhangi bir zamanda dijital müdahaleler ile üretildiği aktarılan dilekçede, CD 5’in üzerindeki “Gnkur Başkanlığı” logosunun dijital CD üzerine kapak baskı yöntemi ile hazırlandığı, “Gnkur Başkanlığı” evrak kayıtlarından 2007 yılına ait herhangi bir CD kayıt seri numarasının öğrenilerek el ile yazıldığı vurgulandı.

Dilekçede, CD içerisinden çıkan bazı belgelerdeki evrak güvenlik numarasının 1998’de kullanılmasının mümkün olmadığı belirtilirken, bu numaraların kullanım şekline göre 2013 yılını gösterdiği kaydedildi. Dilekçede, “Burada mahkemenin cevap vermesi gereken esas konu; tek seferde oluşturulma tarih ve saati 25 Mayıs 2007 14:54 olduğu iddia edilen CD 5 içinde, 2013 yılına ait evrak numarası bulunan bir sözde evrakın nasıl bulunduğudur” sorusu yöneltildi.

DERSHANE NOTLARI CD’DE

Dilekçede, FETÖ kumpasçılarının, üniversiteye hazırlık dershane matematik ders konuları, özel test ve cevap anahtarının “içindekiler” kapak sayfasına “gizli” gizlilik derecesi vererek hazırladıkları kumpas yazı şablonunu CD 5 içerisinde unuttukları anlatıldı. CD içinde bulunan ve dava dosyasının 10. klasör 144. sayfasında ve 16. klasör 258. sayfasında yer alan “gizli” dereceli “içindekiler” başlıklı 1 sayfa belgede; trigonometri, karmaşık sayılar, logaritma, permütasyon-kombinasyon ve binom açılımı, olasılık hesapları, özel testler, cevap anahtarı alt başlıkları bulunduğu belirtilen dilekçede, belgenin üniversiteye hazırlık kurslarında yer alan matematik dersi içeriğine sahip olduğu kaydedildi. Bu belgenin, FETÖ dershaneleri olan FEM dershanelerinde sahte BÇG belgesi hazırlanmak üzere “gizli” gizlilik derecesi verilerek şablon olarak kullanıldığı vurgulanan dilekçede, ancak kumpasçının bu şablonu silmeyi unutarak, CD5 içine kaydettiği aktarıldı. Dilekçede, “CD5 içinde unutulan bu belge, FETÖ-Bilgili kumpasının ayak izidir” denildi.