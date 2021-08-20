28 Şubat davasında 5 gözaltı daha

20 Ağustos 2021 Cuma, 13:11

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, yakalama kararıyla ilgili bugün saat 10.00 sıralarında eş zamanlı operasyon yaptı.

Sanıklardan Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, İlhan Kılıç ve Kenan Deniz gözaltına alındı.

Çetin Saner de Silivri Emniyeti'ne giderek teslim oldu. İdris Koralp'in ise Bursa'da olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sanıkların gün içinde adliyeye götürüleceği kaydedildi.