28 Şubat davasında 5 gözaltı daha

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında yakalama kararı verilen sanıklardan 5'i İstanbul'da gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2021 Cuma, 13:11
28 Şubat davasında 5 gözaltı daha
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, yakalama kararıyla ilgili bugün saat 10.00 sıralarında eş zamanlı operasyon yaptı.

Sanıklardan Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, İlhan Kılıç ve Kenan Deniz gözaltına alındı.

Çetin Saner de Silivri Emniyeti'ne giderek teslim oldu. İdris Koralp'in ise Bursa'da olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sanıkların gün içinde adliyeye götürüleceği kaydedildi.


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