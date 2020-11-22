3-1'lik yenilgi istifayı getirdi!

22 Kasım 2020 Pazar, 22:15

MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yarın Ankara’ya gelecek olan Çapa ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedileceği öğrenildi.

MKE Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde çıktığı 8 maçta 2 beraberlik, 6 da mağlubiyet aldı. Ankaragücü son olarak Göztepe'ye kaybetti.

