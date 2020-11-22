3-1'lik yenilgi istifayı getirdi!

MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile yolların ayrıldığını duyurdu.

AA
22 Kasım 2020 Pazar, 22:15
3-1'lik yenilgi istifayı getirdi!
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MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yarın Ankara’ya gelecek olan Çapa ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedileceği öğrenildi.
MKE Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde çıktığı 8 maçta 2 beraberlik, 6 da mağlubiyet aldı. Ankaragücü son olarak Göztepe'ye kaybetti.


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