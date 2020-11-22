3-1'lik yenilgi istifayı getirdi!
MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile yolların ayrıldığını duyurdu.
MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yarın Ankara’ya gelecek olan Çapa ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedileceği öğrenildi.
MKE Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde çıktığı 8 maçta 2 beraberlik, 6 da mağlubiyet aldı. Ankaragücü son olarak Göztepe'ye kaybetti.
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