3 büyükler tarihi borçta da rakip!
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Borsa İstanbul'da işlem gören üç şirketinin 3 aylık finansal tablolar açıkla
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 3 aylık finansal tablolar açıklandı. Peki Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin borcu ve zararı ortaya çıktı.
Dün gece borsaya gönderilen finansal tablolara göre en fazla zararı Beşiktaş açıkladı.
Beşiktaş AŞ, 1 Haziran-31 Ağustos arasında 40 milyon 390 bin lira zarar açıkladı. Beşiktaş'ı 39 milyon 530 bin lirayla Galatasaray izledi.
EN DÜŞÜK ZARAR FENERBAHÇE'DE
Fenerbahçe ise 31 milyon 208 bin liralık borçla, üç büyük içinde en az kaybeden şirket olarak öne çıktı.
Toplam borçtaysa Fenerbahçe ilk sırada yer aldı. Sarı lacivertlilerin borcu 3 milyar bandını 8 milyon aşarak, 3 milyar 8 milyona çıktı. Kanarya'yı 2 milyar 733 milyon lirayla Beşiktaş takip etti.
EN AZ BORÇ GALATASARAY'DA
Galatasaray ise 2 milyar 342 milyon liralık borçla üç büyük içinde en iyi görüntüyü veren şirket oldu.
Üç büyüklerin toplam borcu 8 milyar 83 milyon liraya yükseldi.
BEŞİKTAŞ
Zarar
31 Mayıs 2020 itibarıyla 1 yıllık zarar: 477 milyon 704 bin lira
31 Ağustos 2020 itibarıyla son 3 aylık zarar: 40 milyon 390 bin lir
Borç
31 Mayıs 2020 itibarıyla borç: 2 milyar 702 milyon lira
31 Ağustos 2020 itibarıyla borç: 2 milyar 733 milyon lira
GALATASARAY
Zarar
31 Mayıs 2020 itibarıyla 1 yıllık zarar: 46 milyon 676 bin lira
31 Ağustos 2020 son üç aylık zarar: 39 milyon 530 bin lira
Borç
31 Mayıs 2020 itibarıyla borç: 2 milyar 113 milyon lira
31 Ağustos 2020 itibarıyla borç: 2 milyar 342 milyon lira
FENERBAHÇE
Zarar
31 Mayıs 2020 itibarıyla 1 yıllık zarar: 154 milyon 804 bin lira
31 Ağustos 2020 itibarıyla son 3 aylık zarar: 31 milyon 208 bin lira
Borç
31 Mayıs 2020 itibarıyla borç: 2 milyar 893 milyon lira
31 Ağustos 2020 itibarıyla borç: 3 milyar 8 milyon lira
İŞTE TOPLAM
Üç büyükler son 3 aylık toplam zarar: 111 milyon 128 bin lira
Üç büyükler toplam borç: 8 milyar 83 milyon lira
Trabzonspor'un da horcunun 1 milyarı aştığı öğrenildi.
Kaynak: Ajansspor
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