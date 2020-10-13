3 büyükler tarihi borçta da rakip!

13 Ekim 2020 Salı, 19:34

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 3 aylık finansal tablolar açıklandı. Peki Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin borcu ve zararı ortaya çıktı.

Dün gece borsaya gönderilen finansal tablolara göre en fazla zararı Beşiktaş açıkladı.

Beşiktaş AŞ, 1 Haziran-31 Ağustos arasında 40 milyon 390 bin lira zarar açıkladı. Beşiktaş'ı 39 milyon 530 bin lirayla Galatasaray izledi.

EN DÜŞÜK ZARAR FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe ise 31 milyon 208 bin liralık borçla, üç büyük içinde en az kaybeden şirket olarak öne çıktı.





Toplam borçtaysa Fenerbahçe ilk sırada yer aldı. Sarı lacivertlilerin borcu 3 milyar bandını 8 milyon aşarak, 3 milyar 8 milyona çıktı. Kanarya'yı 2 milyar 733 milyon lirayla Beşiktaş takip etti.

EN AZ BORÇ GALATASARAY'DA

Galatasaray ise 2 milyar 342 milyon liralık borçla üç büyük içinde en iyi görüntüyü veren şirket oldu.

Üç büyüklerin toplam borcu 8 milyar 83 milyon liraya yükseldi.

BEŞİKTAŞ

Zarar

31 Mayıs 2020 itibarıyla 1 yıllık zarar: 477 milyon 704 bin lira

31 Ağustos 2020 itibarıyla son 3 aylık zarar: 40 milyon 390 bin lir

Borç

31 Mayıs 2020 itibarıyla borç: 2 milyar 702 milyon lira

31 Ağustos 2020 itibarıyla borç: 2 milyar 733 milyon lira

GALATASARAY

Zarar

31 Mayıs 2020 itibarıyla 1 yıllık zarar: 46 milyon 676 bin lira

31 Ağustos 2020 son üç aylık zarar: 39 milyon 530 bin lira

Borç

31 Mayıs 2020 itibarıyla borç: 2 milyar 113 milyon lira

31 Ağustos 2020 itibarıyla borç: 2 milyar 342 milyon lira

FENERBAHÇE

Zarar

31 Mayıs 2020 itibarıyla 1 yıllık zarar: 154 milyon 804 bin lira

31 Ağustos 2020 itibarıyla son 3 aylık zarar: 31 milyon 208 bin lira

Borç

31 Mayıs 2020 itibarıyla borç: 2 milyar 893 milyon lira

31 Ağustos 2020 itibarıyla borç: 3 milyar 8 milyon lira

İŞTE TOPLAM

Üç büyükler son 3 aylık toplam zarar: 111 milyon 128 bin lira

Üç büyükler toplam borç: 8 milyar 83 milyon lira

Trabzonspor'un da horcunun 1 milyarı aştığı öğrenildi.

Kaynak: Ajansspor