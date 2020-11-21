Üç büyüklerin köklü tarihi Cumhuriyet Kitapları'nda

21 Kasım 2020 Cumartesi, 15:22

Takımlarına tutkuyla bağlı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları, takımlarının tarihçesini anlatan bu özel çalışmaları ilgiyle okuyacak, destekledikleri takımlarına ilişkin birçok detaydan da haberdar olacaklar.



İşte o kitaplar...



BEŞİKTAŞ

Kimi çevrelerce hâlâ da 'Arabacılar' diye tanımlanan ama sonuçta 'Arabalılar!' olarak sahiplenilen kulüptür Beşiktaş. Maçlara dönemin gençleri ile arabalarla gitmesi bayağı kıskanılan bir ortam yaratsa da Beşiktaş, 'Halka mal olan' ve yarattığı sempati ile 'Kara Kartallar!' olarak hâlâ yaşıyorsa efsane ötesidir!

Son yıllarda ülkemizin üç büyüklerinden, Avrupa'nın en başarılısı olma dikkatini çeken, birkaç kez sıkıntılı süreçler yaşayan ama tutunduğu fedakâr ve asil taraftarı ile bunu aşmasını bilen Beşiktaş, futbola 'VEDA' değil daima "FEDA" sloganıyla taraftarı ile sahip çıkan örnektir.

Bu çalışma, işte o Beşiktaş'ın kısa ve öz tarihi...









FENERBAHÇE



Fenerbahçe aşktır, sevgidir. Dolup coşar, statlara sığmaz.

Fenerbahçeliler sevdiklerinde delicesine severler.

Kulübün kuruluş tarihinden günümüze "Sarı-Lacivert" bir yolculuk...

Kaptanları, sembolleri, hassasiyetleri...

Ve bir asrı aşan mazisiyle, iyi ve kötü günleriyle, koca bir camianın geçmişinden bugüne yaşananları...

Hepsi bu kitapta...







GALATASARAY



Galatasaray nedir? Bir spor kulübü mü?

Hayır, Başkent Abuja sokaklarında Hasan Şaş formasıyla dolaşan Nijeryalı ufak çocuktur aslında.

Golünü atıp takımını şampiyonluğa taşıdıktan sonra giydiği teğmen formasıyla cephede alınan vurulup şehit düşen Celal İbrahim'dir.

Aynı zamanda Tevfik Fikret'tir Galatasaray; gerici ayaklanmaya karşı göğsünü Mekteb-i Sultani'nin kapısına siper eden...

Ve Galatasaray, Batı'ya açılan penceredir, Avrupa fatihidir Sarı-Kırmızılı renkler, umudun bittiği anda silkinip ayağa kalkan, Türk sporunu, Türk futbolunu yücelten markadır.

Ali Sami Bey'lerden Turgay Şeren'lere, Metin Oktay'lardan Fatih Terim'lere, Prekazi'lerden Hagi'lere, Bülent'lere cesaretin adıdır Galatasaray...

17 Mayıs 2020 akşamı Trabzon'un Maraş caddesinden, Diyarbakır'ın Ofis Meydanı'na, İzmir'in Alsancak'ından İstanbul'un Taksim'ine kadar "Re-re-re-ra-ra-ra; Galatasaray, Galatasaray Cim bom bom" diye bağırtan bir tutkudur...







