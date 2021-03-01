3 çocuğunu istismar eden sanığa 55 yıl hapis cezası verildi

01 Mart 2021 Pazartesi, 13:26

Şanlıurfa'da 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 55 yıl hapisle cezalandırıldı.

Siverek Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Bilal A. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Söz verilen sanık Bilal A, suçlamaları kabul etmedi. Mağdur avukatları, sanığın cezalandırılmasını istedi. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın suçunun sabit olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 55 yıl hapis ile 74 bin lira adli para cezası verdi.