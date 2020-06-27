3 dev şirketten sosyal medya reklamı boykotu!

27 Haziran 2020 Cumartesi, 16:46

Unilever, P&G ve Coca-Cola, bazı platformlara bir süreliğine sosyal medya reklamı vermeyeceklerini duyurdu.

Söz konusu sosyal medya reklamı boykotu hamlesi, ilk olarak Unilever ve P&G’den geldi. Bünyesinde birçok dünyaca ünlü markayı bulunduran ikili, ayrımcılık ve nefret söylemlerinin yer alması nedeniyle Facebook ve Twitter’a reklam vermeyeceklerini açıkladı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra, Coca-Cola da Temmuz ayı boyunca, hiçbir sosyal medya platformuna reklam vermeyeceğini duyurdu.

"NEFRET SÖYLEMİYLEİ İLGİLİ DAHA FAZLA YAPTIRIM UYGULANMASI GEREKİR"

Unilever’ın; Algida, Lipton, Knorr, Omo, Domestos, , Dove, Elidor, Rexona ve Signal gibi pek çok büyük markayı bünyesinde barındırdığı biliniyordu. Şirket, konuyla ilgili açıklamasında sorumluluk çerçeveleri ve ABD’deki kutuplaşmış atmosfer gereği en az yıl sonuna kadar Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden ABD ağında marka reklamı yayınlamamaya karar verdiklerini belirtti. Söz konusu platformlara reklam vermenin şu aşamada insana ve topluma değer katmayacağına işaret eden Unilever, durumu izleyerek gerekirse mevcut konumlarını tekrar gözden geçireceklerini de sözlerine ekledi.

Unilever‘ın reklam yetkililerinden Luis di Como da konuya ilişkin açıklamasında nefret söylemiyle ilgili daha fazla yaptırım uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Çatısı altında Pantene, Head&Shoulders, Ariel, Gilette, Braun, İpana, Prima ve Oral B gibi dünyaca ünlü markaları bulunduran P&G de benzer şekilde, reklamlarını nefret ve ayrımcılık söylemleriyle dolu olan platformlardan çekme kararı aldıklarına işaret etti.

"EN AZ 30 GÜN BOYUNCA DURDURULACAK"

Özellikle Facebook ve Twitter için yapılan sosyal medya boykotu hamlesine son katılan şirket ise Coca-Cola oldu. Şirketin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Coca-Cola CEO’su James Quincey; 1 Temmuz’dan itibaren tüm sosyal medya platformlarındaki ücretli reklamlarını en az 30 gün boyunca durduracaklarını ifade etti. Bu süreçte reklam standartları ve politikalarını gözden geçireceklerini belirten Quincey, sosyal medya platformlarındaki iş ortaklarının nefret ve şiddet içerikli söylemlerden uzaklaşmalarını umduklarını da sözlerine ekledi.

FACEBOOK VE TWİTTER HİSSELERİ YÜZDE 7 ORANINDA DÜŞTÜ

Sosyal medya reklamlarıyla ilgili boykot hamlesi yapan 3 şirketin de özellikle Facebook için önemli bir gelir kaynağı olduğu biliniyordu. Reklam analiz şirketi Pathmatics; Unilever’ın, 2019 yılı boyunca Facebook’a toplamda 42 milyon dolarlık reklam verdiğini ve bu alanda 30. sırada yer aldığını açıklamıştı. Aktarılan detaylara göre; P&G ve Unilever’ın açıklamasının ardından, Facebook ve Twitter hisseleri haftanın son gününde yaklaşık yüzde 7 oranında düşüş gösterdi.

ZUCKERBERG, 7 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Diğer yandan Facebook, ABD Başkanı Donald Trump’ın nefret içeren söylemlerine platformunda yer verdiği için pek çok kişi tarafından eleştirilmişti. Bu doğrultuda, sivil toplum kuruluşları tarafından Temmuz ayı boyunca Facebook’a reklam verilmemesi için #StopHateForProfit (Kar İçin Nefrete Dur De) kampanyası başlatılmıştı. Bunun üzerine The North Face, Verizon ve Dashlane gibi dünyaca ünlü markalar, kampanyaya katılım sağlamış ve Temmuz ayı boyunca Facebook’a reklam vermeyeceklerini açıklamıştı.

Bu sürenin daha da uzayabileceğinin belirtilmesi üzerine ise Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ise kişisel mal varlığından 7 milyar dolar kaybetmiş ve Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde 3. sıradan 4. sıraya düşmüştü.

Kaynak: Teknosafari