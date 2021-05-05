3 dozlu Rus aşısı EpiVacCorona yolda: Bağışıklık oranı yüzde 90

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 12:55

Rusya Tüketici Haklarını Koruma ve İnsan Sağlığı Denetleme Merkezi bünyesindeki, "Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar" bölümünün başkanı Alexander Ryzhikov, aşının birinci ve ikinci faz denemelerinin sürdüğünü belirtti.

MUTASYONA KARŞI TEST

5 Mayıs'ta, Merkezin Instagram hesabından yayınlanan videolu mesajda, "Üç dozlu aşının Faz I-II klinik denemeleri devam ediyor" ifadeleri yer almıştı.

Rus gazetesi İzvestiya’nın haberine göre, Merkeze bağlı Virolojik ve Biyoteknolojik Eyalet Bilim Merkezi (VECTOR) başkan yardımcısı Tatyana Nepomnyaşih yaptığı açıklamada, merkezin örneklerini inceledikten sonra 3 Mayıs'ta, aşının Hindistan mutasyonuna karşı etkinliğini test etmeyi planladıklarını söyledi. EpiVacCorona'nın mevcut durumda, Afrika ve İngiliz varyantlarını nötralize edebildiği iddia ediliyor.

BAĞIŞIKLIK ORANI YÜZDE 90

Ryzhikov'a göre, EpiVacCorona ile ilk üçlü aşılama ilk olarak Mayıs 2020'de primatlar üzerinde gerçekleştirildi. Halihazırda devam eden deneyde, kobay olarak kullanılan bir grup hayvanın aşılanması yapılarak ikinci ve üçüncü doz aşılamanın karşılaştırmalı etkinliği test edildi. Ryzhikov, "İnsanların %90'ından fazlasının, EpiVacCorona ile aşılandıktan sonra koronavirüse karşı bağışıklık geliştirdiğini" söyledi.

14 Ekim 2020'de tescil edilen EpiVacCorona aşısı, Rusya'nın koronavirüse karşı geliştirdiği ikinci aşı oldu. Gamaleya Center tarafından geliştirilen Sputnik V, Rusya Federasyonu'nda tescil edilen ilk aşıydı.