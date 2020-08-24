3 düğüne katılan 48 kişide koronavirüs çıktı

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 12:34

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, kentteki 3 ayrı düğüne katılan 42 kişinin, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, 150 kişinin de temaslı olarak takiplerinin yapıldığı belirtildi. Kentte son iki haftadır basına yansıyan düğün görüntülerinde, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığının açıkça görüldüğünün söyleyen Halim Ömer Kaşıkcı, ''3 ayrı düğüne katılan 5 kişide düğün sonrasında belirtilerin başlaması üzerine testler yapıldı. Filyasyon ekiplerimiz düğüne katılanları tespit ederek tek tek iletişime geçti. Maalesef yapılan testler sonucunda 42 vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı" dedi.

Kaşıkçı "Ayrıca üç cemiyetten yaklaşık 150 vatandaşımızın da şu an temaslı olarak takipleri yapılıyor'' diye konuştu.